Roczny króliczek znaleziony w altanie śmietnikowej. Futrzaka uratowali strażnicy Adam Abramiuk 03.03.2023 14:56 Ekopatrol straży miejskiej został wezwany na ul. Nowolipki w Warszawie. Ktoś znalazł tam w altanie śmietnikowej młodego królika. Czarny futrzak jest około rocznym samcem. Cały trząsł się z zimna. Na dodatek klatka, w której go pozostawiono była dla niego za mała.

Znaleziony królik (autor: Straż miejska)

- Dostaliśmy zgłoszenie, że ktoś zostawił tam zwierzątko - mówi Jerzy Jabraszko ze straży miejskiej.

- To nie przypadek, że królik tam się znalazł. Kiedy weszliśmy do wolnostojącej murowanej altany klatka z królikiem stała na klapie dużego pojemnika na śmieci. Mimo niskiej temperatury ktoś celowo tam go wystawił - relacjonuje.

Króliczek został zabrany przez strażników do Fundacji Królewska, która opiekuje się takimi zwierzętami.

