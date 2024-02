Karetki muszą jeździć po dziurawym asfalcie. Szpital Wolski nie ma pieniędzy na remont drogi Miłosz Kuter 16.02.2024 06:22 Dziurawy asfalt, popękane chodniki i liczne ubytki. Droga wewnętrzna przy Szpitalu Wolskim w Warszawie jest w opłakanym stanie. Korzystają z niej karetki, ale także pacjenci na wózkach inwalidzkich. Choć lecznica zdaje sobie sprawę, jak to niebezpieczne, to przyznaje, że na remont nie ma pieniędzy.

Tragiczny stan wewnętrznej drogi przy Szpitalu Wolskim w Warszawie. Zarówno asfalt, jak i chodniki są pełne ubytków. Tymczasem z drogi korzystają karetki i pacjenci poruszający się na wózkach.

- Zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie to niesie - mówi prezes szpital Robert Mazur. - Niebezpieczeństwo istnieje, te nasze drogi od lat nie były gruntownie remontowane. Doraźne łatanie powoduje tylko to, że po każdej zimie, tak jak teraz na przykład, wychodzą te dziury z powrotem i w jeszcze większym zakresie. To stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych, dla pacjentów, którzy są wożeni na diagnostykę na wózkach - tłumaczy.



Szpital stawia sprawę jasno - na remont nie ma pieniędzy.

- Różnicę mogą jednak zrobić mieszkańcy Woli i ich głosy - dodaje prezes. - Po raz drugi już będziemy starali się pozyskać środki z budżetu obywatelskiego. Tutaj przyjaciele szpitala z Woli wykazali się taką inicjatywą zarówno w zeszłym roku, składając wniosek do tego budżetu. Niestety nasz wniosek nie przeszedł. W tym roku ponownie ten wniosek został złożony, zaakceptowany i liczymy, że może w tym roku nam się uda - mówi.



Do 31 maja trwa ocena projektów. Głosowanie w budżecie obywatelskim rozpocznie się 15 czerwca.

