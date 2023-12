Rusz się Warszawo po Świętach! Gdzie ćwiczyć bezpłatnie w stolicy? 28.12.2023 21:18 Ruchu nigdy dosyć, a zwłaszcza w okresie świątecznym. Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa przygotowało specjalną ofertę aktywności fizycznych, dzięki której szybciej będzie można pozbyć się nadmiarowych kalorii. To wszystko w ramach kolejnej edycji akcji „Rusz się Warszawo po Świętach!”.

Sport w stolicy (autor: Aktywna Warszawa/X)

Miasto stołeczne Warszawa po raz kolejny zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w akcji „Rusz się Warszawo po Świętach”. Codziennie, do 31 grudnia, chętni do uprawiania sportu będą mogli bezpłatnie korzystać z licznych atrakcji.

Lodowiska i pływalnie

Mieszkanki i mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego korzystania z miejskich pływalni krytych i lodowisk. Wystarczy wziąć ze sobą Kartę Warszawiaka lub Kartę Młodego Warszawiaka.

Z usług tych ośrodków można korzystać:

Ośrodek Inflancka – pływanie rekreacyjne (60 min w strefie płatnej w godzinach otwarcia obiektu dla posiadaczy Karty Warszawiaka/Młodego Warszawiaka);

Ośrodek Namysłowska – pływanie rekreacyjne (60 min w strefie płatnej w godzinach otwarcia obiektu dla posiadaczy Karty Warszawiaka/Młodego Warszawiaka);

Ośrodek Grzybowska – pływanie rekreacyjne (60 min w strefie płatnej w godzinach otwarcia obiektu dla posiadaczy Karty Warszawiaka/Młodego Warszawiaka);

Ośrodek Rozbrat – pływanie rekreacyjne (60 min w strefie płatnej w godzinach otwarcia obiektu dla posiadaczy Karty Warszawiaka/Młodego Warszawiaka);

Ośrodek Polonia – pływanie rekreacyjne (45 minut w strefie płatnej w godzinach 6:00- 19:00 dla posiadaczy Karty Warszawiaka/ Młodego Warszawiaka);

Ośrodek Stegny – jazda rekreacyjna na lodowisku dla posiadaczy Karty Warszawiaka/Młodego Warszawiaka w dniach 27, 28, 29 grudnia od 8:30 do 14:30 oraz w dniach 30 i 31 grudnia w godzinach 12.00-14.00);

Lodowisko w Ośrodku Moczydło – jazda rekreacyjna na lodowisku w godzinach otwarcia obiektu dla posiadaczy Karty Warszawiaka/Młodego Warszawiaka);

Lodowisko Rynek Starego Miasta – jazda rekreacyjna na lodowisku. Obiekt udostępniany bezpłatnie dla wszystkich chętnych;

Lodowisko przed PKiN – jazda rekreacyjna na lodowisku. Obiekt udostępniany bezpłatnie dla wszystkich chętnych.

Dzielnice zapraszają

Warszawskie dzielnice także przygotowały specjalną ofertę w swoich ośrodkach sportowych. Do siłowni zapraszają m.in. Park Kultury w Powsinie czy OSiR Bemowo (ul. Oławska i Obrońców Tobruku 40). Na Bemowie można także korzystać z pływalni „Pingwin” przy ul. Oławskiej 3a w godz. 6:00 – 22:00 oraz 31.12.2023 w godz. 6:00 – 14:00. A dzielnica Ochota zaprasza na ul. Rokosowską, gdzie czynne jest lodowisko codziennie w godzinach 11:00 – 14:00. Z kolei w Śródmieściu można bezpłatnie skorzystać z oferty OSiR Polna – m.in. zagrać w tenisa stołowego i pickleball’a.

Więcej informacji na temat wydarzeń dzielnicowych znajduje się na stronie Warszawy 19115 i sport.um.warszawa.pl.

