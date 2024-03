Co ze ścieżką rowerową na Puławskiej? R. Trzaskowski: Mamy pewną koncepcję Przemysław Paczkowski 13.03.2024 16:56 Przebudowa Puławskiej tak, aby powstała ścieżka rowerowa na wysokości Dolnej może dojść do skutku. Na jutrzejszej sesji radni zdecydują o przyznaniu pieniędzy na tę inwestycję. – Mamy pewną koncepcję, o której chcemy rozmawiać najpierw z radnymi miasta i władzami dzielnicy, a potem ewentualnie przedstawić je do konsultacji – mówi prezydent Warszawy.

Droga rowerowa na Puławskiej na wysokości ul. Dolnej uzależniona od przebudowy całej ulicy (autor: RDC)

Radni zdecydują na czwartkowej sesji, czy będzie można przebudować ulicę Puławską na Mokotowie tak, by mogła tam powstać ścieżka rowerowa.

To ważna inwestycja dla warszawiaków. Miejscy aktywiści i mieszkańcy od dawna krytykują prezydenta stolicy, że ścieżka nie została wybudowana w ramach tramwaju do Wilanowa.

Pieniądze się znalazły, jednak jak mówi prezydent Rafał Trzaskowski, inwestycja jeszcze trochę poczeka.

– Do momentu, kiedy nie będziemy mieli rozszerzonej strefy płatnego parkowania na cały Mokotów, do tych prac nie przystąpimy. Mamy natomiast pewną koncepcję, o której chcemy rozmawiać najpierw z radnymi miasta i władzami dzielnicy, a potem ewentualnie przedstawić je do konsultacji. Chodzi nam przede wszystkim o ten wąski fragment między Rakowiecką a Dolną – mówi Trzaskowski.

Po przebudowie ścieżka ma prowadzić częściami po chodniku oraz po samej jezdni. Sesja Rady Warszawy rozpocznie się w czwartek o godz. 10:00.

