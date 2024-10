Zmiany w ruchu na Mokotowie przez budowę tramwaju do Wilanowa. Inaczej na Spacerowej RDC 14.10.2024 04:43 Na fragmencie ulicy Spacerowej na warszawskim Mokotowie od dziś obowiązuje jeden pas ruchu. Jest to związane z pracami wykończeniowymi przy budowie trasy tramwajowej do Wilanowa. W ramach zmian kierowcy zjeżdżający w dół ulicą Spacerową – za zebrą przy parku Morskie Oko – jadą tzw. trambuspasem. Cały czas otwarte pozostaje połączenie Zajączkowskiej ze Spacerową.

1 Prace na spacerowej w związku z budową trasy tramwajowej do Wilanowa (autor: Tramwaje Warszawskie)

Zbliża się zakończenie robót drogowych na ulicy Spacerowej – w ramach budowy trasy tramwajowej do Wilanowa. Przebudowywane jezdnie otrzymają finalny kształt – z wyregulowanymi studzienkami i warstwą ścieralną asfaltu. Podczas prac, które rozpoczynają się w poniedziałek, 14 października, na fragmencie Spacerowej obowiązuje jeden pas ruchu.

Budowniczowie nowej trasy tramwajowej muszą wyregulować krawężniki, które oddzielają jezdnię i torowisko na Spacerowej przy Belwederskiej. Następnie przystąpią do układania ostatniej warstwy asfaltu.

W ramach zmian kierowcy zjeżdżający w dół ulicą Spacerową – za zebrą przy parku Morskie Oko – jadą tzw. trambuspasem. Na skrzyżowaniu z Belwederską, jest jeden pas prosto i w prawo. Cały czas otwarte pozostaje połączenie Zajączkowskiej ze Spacerową.

Nowe prace za parę dni

Kilka dni później wykonawca planuje ułożenie ostatniej warstwy nawierzchni na jezdni Spacerowej – prowadzącej do Belwederskiej. Podczas asfaltowania nie będzie przejazdu od strony Goworka w kierunku Dolnego Mokotowa. W następnym etapie prace przeniosą się na drugą stronę – na jezdnię ulicy Goworka od Spacerowej do Puławskiej. Tu także zaplanowano prace brukarskie i asfaltowanie.

Równocześnie drogowcy wyregulują krawężniki na przejeździe przez tory z Waryńskiego w Goworka (w dół) oraz ułożą asfalt na jezdni Puławskiej w stronę centrum. Na harmonogram realizacji prac wpływ mogą mieć warunki pogodowe.

Kiedy otwarcie trasy?

Wielkimi krokami zbliża się także uruchomienie nowej trasy tramwajowej do Wilanowa. Ma to nastąpić na przełomie października i listopada. W II połowie października Tramwaje Warszawskie planują intensywne testy nowej infrastruktury. Zakończenie zasadniczych prac przy układzie drogowym wzdłuż całej trasy tramwaju do Wilanowa zakładane jest na III/IV kwartał 2025 r.

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu można znaleźć na stronie infoulice.um.warszawa.pl. Komunikaty dotyczące tras pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego dostępne są na stronie: wtp.waw.pl. Dodatkowo na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa i w aplikacji 19115 można zamówić bezpłatną usługę powiadomienia o planowanych utrudnieniach w ruchu i zmianach w komunikacji.

Czytaj też: Duże zmiany w ruchu na Ochocie w pobliżu Dworca Zachodniego [SPRAWDŹ]

Źródło: RDC Autor: RDC /PA