Co z tramwajem wzdłuż Pola Mokotowskiego? Prezydent Warszawy odpowiada

Ważą się losy linii tramwajowej wzdłuż Pola Mokotowskiego w Warszawie. Ten istotny odcinek ma połączyć budowaną linię tramwajową do Wilanowa z torowiskiem do Dworca Zachodniego. Jak powiedział na antenie Polskiego Radia RDC członek zarządu spółki Tramwaje Warszawskie Konrad Niklewicz, linia jest w fazie projektowania, ale decyzja o budowie należy do władz Warszawy.