Polska – Łotwa na PGE Narodowym. Jak dojechać na mecz? [UTRUDNIENIA] RDC 21.11.2023 10:53 Dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się mecz reprezentacji Polski. W związku z tym wieczorem wystąpią utrudnienia w komunikacji na Saskiej Kępie. Dla kibiców posiadających imienne bilety na mecz komunikacja miejska będzie darmowa.

Jak dojechać na mecz? (autor: Warszawski Transport Publiczny)

Mecz Polska – Łotwa rozpocznie się na PGE Narodowym o godz. 20:45. Zmiany w komunikacji będą jednak obowiązywały już od godziny 18:30.

„W godz. 18:30–20:45 wyłączony z indywidualnego ruchu kołowego będzie obszar Saskiej Kępy pomiędzy: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakazy nie będą dotyczyć pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek oraz pojazdów jednośladowych. Autobusy będą tu kursowały podstawowymi trasami” – poinformowano w komunikacie WTP.

Również od godz. 18:30 utrudnienia mogą też dotknąć pasażerów komunikacji miejskiej. Od godz. 18.30 do końca meczu – w przypadku zamknięcia ulicy Sokolej od Zamościa do Wybrzeża Szczecińskiego – autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli DW. WSCHODNI (KIJOWSKA), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i ul. Zamoście. W przypadku zamknięcia ulic: J. Zamoyskiego, Zamoście i Sokola, na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii 102, 125, 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do pętli DW. WSCHODNI (KIJOWSKA), 135 Targową, a 146 i 147 al. Zieleniecką.

Komunikacja po meczu

Około godziny 22:30 policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich – na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a. Wówczas na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy:

W przypadku tramwajów składy linii 7 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Tramwaje linii 9 i 24, po stronie Śródmieścia będą kończyły kursy na pl. Starynkiewicza, a na Pradze na pętli RATUSZOWA-ZOO. Linia 22 po stronie Śródmieścia dojedzie na pl. Starynkiewicza, a na Pradze będzie jeździć w pętli WIATRACZNA – … – al. Zieleniecka – al. Waszyngtona – WIATRACZNA. Linia 25 będzie jeździła na trasie BANACHA – … – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – … – ANNOPOL.

Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim. Autobusy linii 146, 147 pojadą Targową i al. Zieleniecką. Dodatkowo, zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z-9 na trasie: PL ZAWISZY 03 – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. Waszyngtona – WIATRACZNA 03.

Po meczu z ronda J. Waszyngtona uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów linii 138 i 509 w kierunku Bokserskiej, Gocławia i Winnicy. Zwiększona zostanie również częstotliwość kursowania drugiej linii metra w kierunku stacji Bemowo. Do tego wyjadą dodatkowe tramwaje linii: 9 i 26, linia 9 będzie kurowała na zmienionej trasie GOCŁAWEK– RATUSZOWA-ZOO, dodatkowe tramwaje 26 będą kursowały w kierunku PKP WOLA (WOLSKA).

Posiadacze imiennych biletów na mecz, zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez UEFA są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego (autobusy, tramwaje, metro, SKM) oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach 1. strefy biletowej ZTM. Ponadto możliwe jest bezpłatne korzystanie z parkingów Parkuj i Jedź, od 21 listopada od godz. 6 do 22 listopada do godz. 1.00. Obowiązywać będzie również wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich.

