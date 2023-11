El. ME 2024. Znamy skład na mecz Polski z Łotwą. W bramce Skorupski i Bułka po 45 minut RDC 20.11.2023 17:24 Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Michał Probierz dzień przed towarzyskim meczem z Łotwą w Warszawie ogłosił już wyjściowy skład drużyny. - W bramce po jednej połowie zagrają Łukasz Skorupski i Marcin Bułka - zapowiedział. Od początku wystąpi m.in. Robert Lewandowski.

Probierz ogłosił już skład na mecz z Łotwą (autor: Łączy Nas Piłka)

Biało-czerwoni po piątkowym remisie z Czechami na PGE Narodowym w Warszawie 1:1 stracili szansę awansu z grupy E kwalifikacji mistrzostw Europy i pozostanie im walka w marcowych barażach. Wtorkowy mecz towarzyski Probierz może więc zacząć traktować jako początek przygotowań. Selekcjoner odkrył karty i już podczas poniedziałkowej konferencji prasowej ogłosił skład na spotkanie z Łotwą.

- Rozwieję już teraz wszystkie wątpliwości. W bramce po jednej połowie zagrają Łukasz Skorupski i Marcin Bułka. Na prawej obronie będzie Przemysław Frankowski, w środku Jakub Kiwior, Mateusz Wieteska i Jan Bednarek, a na lewej stronie Nicola Zalewski. W środku pomocy zagrają Damian Szymański, Sebastian Szymański i Jakub Piotrowski, a w ataku Robert Lewandowski i Adam Buksa - zapowiedział Probierz.

Już za kilka chwil rozpoczniemy oficjalny trening przed meczem z Łotwą! 🇵🇱 pic.twitter.com/f5eylHYDCn — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 20, 2023

Jak dodał, taka będzie wyjściowa jedenastka, jeżeli "już nic się nie wydarzy".

Zaznaczył również, że mecz ma się toczyć pod kątem ofensywnej gry reprezentacji Polski.

- Chcemy m.in. doskonalić pressing, utrzymanie się przy piłce. Tak jak robiliśmy analizę zespołu Czech, tak samo robimy analizę Łotwy - dodał.

W poprzednich dniach zgrupowanie kadry opuścili kontuzjowany Paweł Bochniewicz, chory na anginę Piotr Zieliński, a także Patryk Peda i Mateusz Łęgowski, którzy dołączyli do kadry młodzieżowej (zagra we wtorek wyjazdowe spotkanie z Niemcami w eliminacjach mistrzostw Europy do lat 21).

