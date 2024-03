Zmiany w ruchu na skrzyżowaniu Belwederskiej, Gagarina i Spacerowej RDC 24.03.2024 11:06 Stołeczny ratusz poinformował, że od nocy z niedzieli na poniedziałek kierowcy nie będą już jeździli Belwederską po łuku. Zmieni się dojazd do Sułkowickiej. Zmiany nie będą miały wpływu na trasy linii autobusowych.

Spacerowa (autor: E. Lach/ UM)

Budowniczowie nowej linii tramwajowej oddadzą kierowcom część skrzyżowania Belwederskiej, Spacerowej i Gagarina. Istniejący tu do tej pory bypass – tzw. banan – zostanie zlikwidowany. Ruch od domu studenckiego "Hera" do Sułkowickiej będzie po drugiej nitce ul. Belwederskiej.

Relacje na skrzyżowaniu pozostaną bez zmian

Na Belwederskiej od Wilanowa do centrum jest jeden pas – do jazdy prosto i w prawo w Gagarina. Z przeciwnej strony można jechać oddzielnymi pasami prosto i w lewo w Gagarina. Wyjazd z tej ostatniej na Belwederską odbywa się w obie strony. A Spacerową nadal będzie można jechać prosto w jednym kierunku, to jest w dół.

Ulica Sułkowicka zostanie zamknięta od strony Gagarina. Dojazd do niej będzie możliwy od strony Belwederskiej dla jadących od Wilanowa. Nadal obowiązywać tu będzie ruch dwukierunkowy i zakaz zatrzymywania się. Na wyjeździe z ulicy stanie nakaz skrętu w prawo – w stronę centrum.

Dojazd do ulicy Nabielaka się nie zmieni. Będzie możliwy Sielecką, Chełmską lub Nowotarską i Stępińską do południowej jezdni Gagarina.

