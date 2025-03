Przełomowa decyzja w sprawie linii tramwajowej na Gocław. Są pieniądze na wykup gruntów

To przełomowa decyzja w sprawie linii tramwajowej na Gocław – warszawscy radni w ramach budżetowych poprawek wygospodarowali dodatkowe środki na wykup gruntów pod tę inwestycję. Linia ma być gotowa do 2030 roku. Poza nią powstanie most tramwajowo-pieszo-rowerowy i trzy kładki pieszo-rowerowe nad Kanałem Wystawowym.