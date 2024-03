Jutro Półmaraton Warszawski. Utrudnienia w ruchu w pięciu dzielnicach [SPRAWDŹ] RDC 23.03.2024 17:19 W niedzielę kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z ogromnymi utrudnieniami w związku z imprezami biegowymi w stolicy. 20 tysięcy osób weźmie udział w 18. Półmaratonie Warszawskim, który będzie mistrzostwami Polski na tym dystansie oraz towarzyszącym biegu na 5 km. Biegacze zablokują Śródmieście, Żoliborz, Bielany, Pragę-Północ i Pragę-Południe. Pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego będą w tym czasie kierowane na objazdy.

Biegacze przywitają wiosnę we właściwy dla siebie sposób. W niedzielę, 24 marca, zawodnicy będą rywalizowali na trasie 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego, a także towarzyszącego mu New Balance Biegu na Piątkę.

— Z roku na rok obserwujemy wzrost liczby osób aktywnych fizycznie, szukających areny dla swoich amatorskich startów. Bieg półmaratoński ulicami stolicy od lat jest ukoronowaniem wielomiesięcznych, zimowych treningów, a zarazem otwarciem kolejnego sezonu startowego — powiedział Marek Tronina, prezes Fundacji Maraton Warszawski.

Półmaraton Warszawski to największa wiosenna impreza biegowa w Polsce.

— Tegoroczny 18. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski zgromadził na listach startowych 20 tysięcy biegaczy, co jest absolutnym rekordem ostatnich lat — poinformował Tronina.

W ramach mistrzostw Polski w półmaratonie klasyfikowani będą zawodnicy posiadający aktualne licencje PZLA.

— Decyzja podjęta przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, to dla nas wyróżnienie, ale również dowód na to, że stolica jest doskonałym miejscem dla organizacji najważniejszych wydarzeń sportowych — podkreślił prezes Fundacji Maraton Warszawski.

Trasa Półmaratonu Warszawskiego

Pierwsze kilometry trasy półmaratonu przebiegają Mostem Poniatowskiego i Alejami Jerozolimskimi. Następnie biegacze skierują się na północ ulicą Marszałkowską, Królewską i Krakowskim Przedmieściem. Dalsza część trasy przebiega przez Stare Miasto, Żoliborz i Bielany. Po dotarciu do ulicy Gwiaździstej biegacze dotrą do Wybrzeża Gdyńskiego i wzdłuż Wisły skierują się na południe. Następnie Mostem Gdańskim przedostaną się na Pragę Północ i skierują się w stronę mety zlokalizowanej przy Stadionie Narodowym.

Wzdłuż trasy będzie 25 specjalnych stref kibicowania, gdzie na najmłodszych czekają konkursy kibicowania z nagrodami, możliwość zdobycia gadżetów do dopingowania, sprawdzenia sprawności sportowej i artystycznej.

— Zapraszamy wszystkich do kibicowania i życzymy dobrej zabawy podczas witania wiosny w Warszawie. Niech to będzie wielkie święto biegania, pełne pozytywnych emocji i radości. Zachęcamy do wspierania zawodników na trasie, bo nie często mamy okazję brać udział w wydarzeniach generujących tak pozytywne interakcje między ludźmi. Stwórzmy w ten weekend atmosferę, której pozazdroszczą nam organizatorzy największych światowych biegów ulicznych — zaapelował Tronina.

Bieg na 5 km rozpocznie się o godzinie 9.30, natomiast półmaraton wystartuje o 11. Najlepsi biegacze dotrą do mety około 12. Koniec imprezy przewidziany jest na godzinę 14.

Biegacze w pięciu dzielnicach

W tym roku start półmaratonu będzie w nowym miejscu: przy wjeździe na most Poniatowskiego, od strony ronda Waszyngtona. Trasa jest urozmaicona i szybka – biegaczy zobaczymy w ścisłym Śródmieściu, a także w sąsiedztwie Starego i Nowego Miasta. Dalej zawodnicy skierują się na północ – w kierunku Żoliborza i Bielan. Z powrotem będą biegli Wisłostradą, a na drugą stronę rzeki przeprawią się przez most Gdański. Ostatnia prosta to Wybrzeże Helskie i finisz na błoniach PGE Narodowego.

W czasie zmagań, z ruchu będzie wyłączona – m.in. część Wisłostrady, most Poniatowskiego oraz jednokierunkowo most Gdański. Drogi zostaną zamknięte przed starem rywalizacji. Kierowcy ponownie pojadą, gdy odcinek opuści ostatni zawodnik.

Na ulicach, którymi będą się poruszali biegacze, jak również na głównych trasach objazdowych, zostały ustawione żółte tablice informacyjne. Są na nich umieszczone informacje o ramowych godzinach zamknięć poszczególnych dróg, a także sugerowane objazdy. Na osiedlach położonych w sąsiedztwie tras biegów rozwieszono plakaty i rozniesiono kilka tysięcy ulotek.

Ograniczenia w parkowaniu

W związku z półmaratonem, ograniczenia w parkowaniu zostaną wprowadzone nie tylko na błoniach PGE Narodowego. Zakaz parkowania obejmie szereg ulic na trasie rywalizacji, ale także dróg na trasach objazdowych.

Przez całą niedzielę, 24 marca, samochodów nie będzie można zaparkować na ulicach: Alejach Jerozolimskich (po obu stronach od mostu Poniatowskiego do ronda de Gaulle’a i po stronie północnej od ronda de Gaulle’a do ronda Dmowskiego), Marszałkowskiej (po stronie wschodniej, od Świętokrzyskiej do Królewskiej), Królewskiej (po południowej stronie na odcinku od Marszałkowskiej do placu Piłsudskiego i po obu stronach drogi na pozostałym fragmencie), Miodowej, Dolańskiego, Sapieżyńskiej (u zbiegu z Dolańskiego), Bonifraterskiej (na całej ulicy, a na odcinku Muranowska-Sapieżyńska tylko po stronie północnej), Mickiewicza (od placu Wilsona do Lutosławskiego, po wschodniej stronie ulicy), Rudzkiej, Lektykarskiej, Podleśnej, Krajewskiego (od Wisłostrady do Jeziorańskiego), Krajewskiego (u zbiegu z Dymińską), Szymanowskiej, Wybrzeżu Helskim, Okrzei (na odcinku od Wybrzeża Szczecińskiego do Jagiellońskiej) i Jagiellońskiej (od Okrzei do Zamoyskiego).

Zmiany w komunikacji miejskiej

Trasa biegu będzie zamykana i otwierana etapami. Skróconymi trasami przez cały dzień będą kursowały autobusy linii: 178 (Skorosze – Rondo Daszyńskiego), 222 (Spartańska – Bielańska), 503 (z Natolina Płn. zostanie skierowana na pl. Konstytucji), 518 (Nowodwory – Metro Marymont) i 521 (Falenica – Wiatraczna). O godzinie 8.00 zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu most Poniatowskiego oraz prowadząca do niego aleja Poniatowskiego. Wówczas na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii 111, 117, 146, 147, 158, 166 i 507.

Potem, od godziny 9.00 sukcesywnie będą zamykane, a po przebiegnięciu uczestników, ponownie otwierane ulice na trasie półmaratonu. Linie autobusowe: 102, 106, 107, 111, 114, 116, 117, 122, 125, 127, 128, 135, 146, 147, 157, 158, 162, 166, 175, 180, 181, 185, 197, 202, 409, 500, 507, 517 i 520 zmienią swoje trasy.

Podobnie będzie w przypadku tramwajów. Około godziny 7.00 wyłączony zostanie ruch tramwajowy w Alejach Jerozolimskich, na moście i alei Poniatowskiego od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Tramwaje linii 7 zostaną skierowane w aleję „Solidarności” (przejadą przez Wisłę mostem Śląsko-Dąbrowskim), a 9, 22 i 24 po stronie Ochoty dojadą tylko do placu Starynkiewicza. Z kolei na Pradze 22 będą kursowały do Wiatracznej, a 9 i 24 do pętli Ratuszowa-ZOO.

Potem, kiedy biegacze będą na trasie, zamknięty zostanie ruch tramwajowy na Żoliborzu, na ulicach: Andersa, Mickiewicza, Słowackiego, a także na Międzyparkowej. To spowoduje zmiany tras także linii 6, 15 i 18. „Szóstka” pojedzie na most Gdański przez rondo Zgrupowania AK „Radosław”, a 15 i 18 będą jeździły aleją Jana Pawła II.

Uczestnicy 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego, a także New Balance Biegu na Piątkę w niedzielę, 24 marca, na podstawie numeru startowego będą uprawnieni do nieodpłatnych przejazdów pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego (autobusami, tramwajami, metrem, pociągami SKM, KM i WKD) w granicach 1. strefy biletowej ZTM.

🚌🚋 W niedzielę biegacze opanują część Warszawy. Wystartują z mostu Poniatowskiego, a skończą na błoniach stadionu PGE Narodowego. Trasa biegu będzie zamykana etapami, a #TRAM i #BUS będą w tym czasie kursowały objazdami.

