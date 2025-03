Paryska na Saskiej Kępie zamknięta. Będą zmiany w ruchu [SPRAWDŹ] RDC 12.03.2025 20:33 W poniedziałek 17 marca ul. Paryska na Saskiej Kępie w Warszawie zostanie zamknięta. Powodem jest przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. Drogowcy rozpoczną wyburzanie fragmentu południowego wiaduktu. Paryska będzie zamknięta do niedzieli 23 marca.

Wiadukt nad ul. Paryską (autor: Infoulice/UM Warszawa)

Na Saskiej Kępie trwa przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. W lutym kierowcy pojechali nowo wybudowanym wiaduktem północnym. To pozwoliło rozpocząć rozbiórkę starego obiektu po południowej stronie.

Teraz przyszła pora na wyburzenie jego fragmentu nad ulicą Paryską. Ze względów bezpieczeństwa ulica będzie całkowicie zamknięta.

W nocy z niedzieli na poniedziałek, z 16 na 17 marca, drogowcy zamkną przejazd Paryską pod Trasą Łazienkowską. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do 23 marca.

Zamknięty przejazd pod wiaduktem

Od ul. Zwycięzców kierowcy dojadą tylko do skrzyżowania z Meksykańską. Dalej wjadą wyłącznie mieszkańcy budynków położonych tuż przy Trasie Łazienkowskiej. Z kolei po drugiej stronie znaki zakazu ruchu staną już na rondzie Wolframa. Z Wersalskiej i Brukselskiej w Paryską pojadą tylko mieszkańcy.

Objazd zostanie wyznaczony ulicami Zwycięzców, Saską i Lotaryńską lub Wałem Miedzeszyńskim.

Na Paryskiej, pod wiaduktem, nie przejdą także piesi. Na drugą stronę Trasy Łazienkowskiej można się dostać przy Wale Miedzeszyńskim lub wiaduktem na ulicy Saskiej.

Objazdy dla autobusów

Autobusy linii 117 i 146 będą kursowały trasami objazdowymi.

Linia 117 w kierunku Dworca Centralnego pojedzie ulicą Wersalską do Wału Miedzeszyńskiego, następnie skręci w Zwycięzców i nią dojedzie do swojej trasy podstawowej na Francuskiej. W kierunku Gocławia będzie skręcała z ulicy Francuskiej w Zwycięzców i dalej pojedzie Saską, Egipską do Bora-Komorowskiego i swojej podstawowej trasy.

Autobusy linii 146 (w obu kierunkach) od skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński i Wersalskiej pojadą ulicą Zwycięzców do Francuskiej.

Postęp prac

Poza pracami przy rozbiórce wiaduktu południowego, która potrwa do końca kwietnia, na Trasie Łazienkowskiej prowadzona jest przebudowa jezdni północnej alei Stanów Zjednoczonych – od ulicy Bajońskiej do Międzynarodowej.

Początkowo projekt zakładał wymianę jedynie górnej warstwy nawierzchni. W trakcie prac okazało się jednak, że głębiej położone warstwy są w tak złym stanie technicznym, że konieczna jest ich wymiana. Wymagało to opracowania i wdrożenia projektu zamiennego.

Powstaje już podbudowa nowej jezdni północnej, a układanie na niej nawierzchni planowane jest w maju. Prowadzone obecnie roboty obejmują również prace brukarskie, przebudowę sieci teletechnicznej, budowę oświetlenia drogowego oraz ekranów akustycznych.

Nowe wiadukty na Saskiej Kępie

Wiadukty nad ulicami Paryską i Bajońską powstały w 1974 roku jako część Trasy Łazienkowskiej. Z powodu złego stanu technicznego wymagały przebudowy. Na odcinku alei Stanów Zjednoczonych od ulicy Bajońskiej do Międzynarodowej wybudowane zostaną ekrany akustyczne, a na przebudowanych jezdniach pojawi się tzw. cicha nawierzchnia.

Modernizację Trasy Łazienkowskiej prowadzi Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Generalnym Wykonawcą robót budowlanych jest firma WARBUD. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 101 159 257,40 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

