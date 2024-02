Możliwa przebudowa kładki nad Międzynarodową. To po interwencji Radia dla Ciebie Miłosz Kuter 15.02.2024 06:19 Jest szansa na przebudowę kładki nad Międzynarodową. Podczas marcowej sesji rady miasta mogą zostać przyznane dodatkowe fundusze na ten cel. To po interwencji Radia dla Ciebie - jak informowaliśmy, to właśnie brak środków był największą przeszkodą dla remontu.

Kładka nad Międzynarodową może doczekać się przebudowy. Radni w marcu zadecydują, czy przeznaczą dodatkowe fundusze na ten cel.

- To kilkaset tysięcy złotych - mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich. - Mowa o 300 tysiącach złotych na prace projektowe i przygotowawcze związane z przebudową kładki, więc jeszcze tu nie chodzi o same prace w terenie, które na pewno będą dużo droższe, a przygotowanie dokumentacji. Sama kładka jest w zasadzie do pełnej przebudowy z uwzględnieniem przede wszystkim lepszego umiejscowienia schodów, żeby nie przeszkadzały pieszym i rowerzystom, no i zamontowaniem wind - tłumaczy.



O remont apelowali mieszkańcy Saskiej Kępy, lokalni działacze i radni. Kładka jest bowiem nieprzystosowana do potrzeb osób starszych czy z niepełnosprawnościami, o czym pisaliśmy na naszej stronie i mówiliśmy na naszej antenie.

- Dziękujemy Radiu dla Ciebie za interwencję - mówi dzielnicowa radna Ewa Szydłowska. - Pojawiło się radio, które mi przypomniało o interpelacji i w tym momencie zadzwoniłam do ZDM-u i zapytałam, czy ZDM wystąpił o przydział pieniędzy. Okazało się, że wniosek będzie rozpatrywany na najbliższej, marcowej sesji - dodaje.



Kładka na wysokości ul. Międzynarodowej w Warszawie została wybudowana jeszcze w latach 70-tych ubiegłego wieku.

Słuchacze Radia dla Ciebie mogą zgłaszać do nas także inne problemy – drogowe i nie tylko – dzięki formularzowi „Zgłoś temat” na naszej stronie internetowej rdc.pl.

