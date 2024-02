Mieszkańcy chcą wind, ale nie ma na to pieniędzy. Co z kładką przy Międzynarodowej? Miłosz Kuter 09.02.2024 18:21 Miały się pojawić w 2016 roku, ale nie powstały do tej pory — chodzi o windy przy kładce na wysokości ul. Międzynarodowej nad al. Stanów Zjednoczonych. Mieszkańcy skarżą się, że przejście jest niedostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Jak się dowiedzieliśmy, Zarząd Dróg Miejskich wciąż czeka na pieniądze, aby zrealizować inwestycję. — Na kładkę przy Międzynarodowej też przyjdzie pora — mówi Jakub Dybalski z ZDM.

6 Kładka dla pieszych na wysokości Międzynarodowej nie jest dostosowana do osób z niepełnosprawnościami (autor: RDC)

Mieszkańcy chcą wind, ale na razie nie ma na to pieniędzy. Kładka dla pieszych na wysokości ul. Międzynarodowej w Warszawie nad al. Stanów Zjednoczonych nie jest dostosowana do osób z niepełnosprawnościami.

— Ciężko przejść w tym miejscu — przyznają mieszkańcy.

Windy na kładce miały pojawić się w 2016 roku. Niestety najniższa oferta przetargowa trzykrotnie przekraczała planowany budżet i projekt zawieszono.

Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich informuje, że ZDM wciąż czeka na pieniądze.

— Zwracaliśmy o pieniądze na taką inwestycję do rady miasta, póki co ich nie otrzymaliśmy. Warto pamiętać, że wszystkie obiekty na Trasie Łazienkowskiej, jeden po drugim, przechodzą zmiany. W tym momencie to wiadukty nad Paryską i Plac na Rozdrożu. Na kładkę przy Międzynarodowej też przyjdzie pora — mówi Dybalski.

Kładka w ciągu ul. Międzynarodowej powstała w 1974 roku.

