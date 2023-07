Miało być 1500 mieszkań rocznie, a będzie niecałe 1300 w 5 lat. „Trudno mówić o jakimś wielkim sukcesie”

Miało być 1500 mieszkań rocznie, a będzie niecałe 1300 w pięć lat – Rafał Trzaskowski, obejmując urząd Prezydenta Warszawy, obiecywał poprawić sytuację mieszkaniową w stolicy. Od 2018 roku jednak ratusz oddał do użytku jedynie nieco ponad 800 mieszkań. Do końca kadencji zostało niewiele czasu i wychodzi na to, że zapowiadany program zakończy się fiaskiem.