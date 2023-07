Własne mieszkanie z dopłatą do rat. Rusza nabór wniosków na „bezpieczny kredyt 2 proc.” Natalia Rozbicka 03.07.2023 06:19 Stałe niskie oprocentowanie kredytów i możliwości oszczędzania na mieszkanie – dziś wystartował rządowy program, który ma ułatwić kupno mieszkania z dopłatą do pierwszych 120 rat. Rusza nabór wniosków w bankach. – Kredyt „dwa procent” daje pewność w kwestii wysokości raty – mówił w „Magazynie ekonomicznym” RDC wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Bezpieczny kredyt – można składać wnioski (autor: Pixabay)

Można już składać wnioski w programie „bezpieczny kredyt 2 proc.”. Jak powiedział w „Magazynie ekonomicznym” RDC wiceminister rozwoju i technologii, to kredy dla młodych, nawet bez wkładu własnego.

– Trzeba być młodym, aczkolwiek ta młodość jest przez nas definiowana do 45. roku życia. Nie trzeba mieć odłożonych pieniędzy, ale trzeba mieć zdolność kredytową – powiedział w Radiu dla Ciebie Piotr Uściński.

Aby ułatwić oszczędzanie, można skorzystać z konta mieszkaniowego.

– Konto mieszkaniowe to możliwość bezpiecznego oszczędzania pieniędzy, czyli takie, które daje gwarancję, że oszczędzone na pierwsze mieszkanie pieniądze nie stracą na wartości – podkreślał wiceminister.

– Można otworzyć takie konto mieszkaniowe, jeżeli do tej pory nie miało się mieszkania, albo można otworzyć na dziecko, już od 13. roku życia, i wpłacać od 500 do 2 tysięcy złotych miesięcznie przez okres od 3 do 10 lat – dodał wiceminister.

Pewna rata na mieszkanie

Kredyt „dwa procent” będzie mieć niskie stałe oprocentowanie i dawać pewność w kwestii wysokości raty.

– Rata będzie malejąca, ale oprocentowanie będzie stałe i mamy pewność, że ono się nie zwiększy. Mamy zupełną przewidywalność tego, jakie będą koszty naszego kredytu – mówił Uściński.

Można skorzystać też z gwarancji BGK – zamiast wkładu własnego. Z rządowych szacunków wynika, że skorzystać może 30-40 tysięcy kredytobiorców rocznie.

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” znajduje się już w ofercie PKO BP, Pekao SA, Alior Banku i Velo Banku.

„Bezpieczny kredyt” – szczegóły

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. „bezpieczny kredyt” z dopłatą państwa do rat oraz konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii mieszkaniowej z budżetu państwa weszła w życie 1 lipca br. Produkty te są oferowane przez banki, które zawarły odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadziły je do swojej oferty. Konto mieszkaniowe będzie oferowane klientom np. Pekao od 10 lipca, a w PKO BP zostanie wprowadzone do grudnia.

Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie – osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie mogą mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości: mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota „bezpiecznego kredytu” nie może przekroczyć 500 tys. zł albo – jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł. Wkład własny może maksymalnie wynieść 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat, a spłata kredytu odbywa się w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane).

Konto mieszkaniowe mogą założyć osoby, które ukończyły 13 lat i mają nie więcej niż 45 lat. Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie w wysokości co najmniej 500 zł) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego; w każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

MRiT wskazuje, że informacje o programie oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie http://pierwszemieszkanie.gov.pl.

