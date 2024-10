Handel w niedzielę powinien wrócić? Debata w Polskim Radiu RDC [ZOBACZ]

To propozycja kompromisu między pracownikami a biznesem - tak o planie zmian w handlu w niedzielę mówią zwolennicy. Przeciwnicy wskazują na to, że rynek już się dostosował i nie trzeba go zmieniać. W Polskim Radiu RDC debatowaliśmy nad tym, czy zakupy w niedzielę powinny ponownie być możliwe w większym zakresie.