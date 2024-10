Zniesienie zakazu handlu w niedziele? Jeszcze w tym miesiącu konsultacje społeczne RDC 04.10.2024 17:02 W drugiej połowie października zorganizowane zostaną konsultacje społeczne w sprawie projektu o częściowym uwolnieniu handlu w niedzielę. Zapowiedział to przewodniczący sejmowej komisji gospodarki Ryszard Petru. Obecnie sklepy otwarte są jedynie w siedem niedziel, projekt Polski 2050 przewiduje natomiast uwolnienie handlu w co drugą niedzielę.

Sklep (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

Jeszcze w tym miesiącu mają odbyć się konsultacje ws. częściowego zniesienia handlu w niedziele.

- Mamy w planie w drugiej połowie października odbyć te konsultacje. Przyznam tylko, że ja to chcę zrobić. Ustawa została skierowana do Komisji Polityki Społecznej i Gospodarki. No i muszę to zrobić z nimi. A tam od dłuższego czasu deliberują, czy chcą te konsultacje, czy też nie. Jeszcze tydzień. Najwyżej zrobię to bez nich. W przyszłym tygodniu muszę decyzję podjąć - zapowiedział przewodniczący sejmowej komisji gospodarki Ryszard Petru.

Projekt dotyczący uwolnienia handlu w niedzielę wniosła do Sejmu Polska 2050. Przewiduje, że handel będzie możliwy w dwie niedzielę w miesiącu. Obecnie sklepy mogą być otwarte w siedem niedziel w roku. Projekt jest po pierwszym czytaniu w Sejmie.

Czytaj też: „Specustawa powodziowa” została opublikowana w Dzienniku Ustaw