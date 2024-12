Ile czasu na zwrot nietrafionego prezentu w sklepach internetowych i stacjonarnych? RDC 27.12.2024 06:44 Ponad połowa Polaków deklaruje, że zdarza im się otrzymywać nietrafione prezenty. Co zrobić zatem z taką rzeczą? Sprawdziliśmy, ile czasu na zwrot jest w sklepie internetowym i jakie zasady obowiązują w sklepach stacjonarnych.

Zakupy (autor: pixabay)

Ponad połowa Polaków deklaruje, że zdarza im się otrzymywać nietrafione prezenty, a jedna czwarta badanych nietrafione prezenty przekazuje innym lub sprzedaje. Jeśli jednak produkt był kupiony przez internet, istnieje możliwość skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy i zwrócenia towaru.

- Jednak musi to nastąpić w określonym czasie - mówi Viviana Wylonk z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. - Zawsze przysługuje nam te 14 dni na odstąpienie od umowy. I to niezależnie od tego, czy nam się produkt podoba, nie podoba, czy on jest uszkodzony, nieuszkodzony, czy jest z nim wszystko całkowicie w porządku. Mamy prawo odstąpić od takiej umowy i tyle. Natomiast, jeżeli chodzi o produkty kupowane w drodze takiej stacjonarnej, czyli idziemy do sklepu, kupujemy, no to tutaj niestety zazwyczaj to zależy od dobrej woli sprzedawcy - tłumaczy.

Czego nie można zwracać?

Prawo pozwala jednak odmówić przyjęcia zwrotu internetowego ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, na przykład gdy otwarte opakowanie będzie wskazywać na możliwość użytkowania danej rzeczy. Sprzedawca może też odmówić przyjęcia odpakowanych nośników z grami, filmami czy muzyką. Przy stacjonarnym zwrocie towaru, zawsze potrzebny jest dowód zakupu.

