Ile zarabiają Polacy i w których branżach wzrasta zatrudnienie? [SPRAWDŹ]

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2024 r. wyniosło 8 140,98 zł. To oznacza wzrost o 10,3 proc. rok do roku. Z kolei zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,5 proc. rok do roku. – Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wciąż jest dynamiczny, a rosnące koszty pracy prowadzą do niewielkiej redukcji etatów – skomentowali te dane analitycy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.