Tajemniczy wirus zagraża warszawskim ptakom? „Czekamy na wyniki badań” Cyryl Skiba 30.07.2024 08:42 Tajemniczy wirus zagraża warszawskim ptakom – alarmuje Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Jak informowaliśmy w ostatnich dniach, na ulicach miasta znajdywane są liczne padłe zwierzęta, głównie krukowate. Sprawa odbija się w Internecie szerokim echem, a zaniepokojeni mieszkańcy nie wiedzą, co robić.

Martwe ptaki w kilku dzielnicach Warszawy (autor: Agnieszka Matysiak)

Od kilku dni na terenie różnych dzielnic mieszkańcy odnajdują wiele martwych ptaków, głównie wron. Powiadomiony o sytuacji Powiatowy Inspektorat Weterynarii zlecił.

Monika Klimowicz-Kominowska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wyklucza celowe zatrucie zwierząt.

– Próbki zostały wysłane do instytutu, który zajmuje się badaniem w kierunku ewentualnych ptasich chorób. Tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje. Ze względu na duży obszar występowania tych martwych ptaków raczej wykluczamy celowe zatrucie. Dostaliśmy też w weekend zgłoszenia z Ursynowa, więc widać, że niestety ta śmiertelność ptaków przemieszcza się z północy Warszawy – mówi.

Ekspertka podkreśla, że niestety nie ma szansy na skuteczne reagowanie i zapobieganie wirusowi. Ognisko zakażeń musi się wypalić, ptaki zyskają później trwałą odporność.

– Trzeba wskazać poprzez badania, czy jest to np. ptasia grypa, czy choroba Zachodniego Nilu, co też może niestety być przyczyną śmiertelności krukowatych. Takie sytuacje już się w Polsce zdarzały, aczkolwiek nie było to taka duża skala jak w obecnej chwili – dodaje Klimowicz-Kominowska.

Martwe ptaki można zgłaszać do Powiatowego Inspektora Weterynarii – chodzi o to, by służby dalej monitorowały, czy problem nie zaczął obejmować innych miast. Sprawą zajmuje się także policja oraz urząd miasta.

