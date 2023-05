WIOŚ planuje kontrolę składowiska tysięcy beczek w Wołominie RDC 23.05.2023 16:13 Ostatnia kontrola się nie udała, w najbliższym czasie planujemy kolejną - to komentarz WIOŚ o tysiącach beczek z nieznaną substancją na terenie firmy w Wołominie. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy przeprowadzono tam jedną kontrolę - 31 marca.

Składowisko beczek z nieznaną substancją w Wołominie (autor: Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina)

- Zlokalizowaliśmy wtedy wiele pojemników na terenie nieruchomości - informuje rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Artur Brandysiewicz. - O pojemności tysiąca litrów. Są to pojemniki typu mauser. Dodatkowo zlokalizowaliśmy beczki 200-litrowe. Łącznie szacujemy, że jest ich zgromadzonych od 4 do 5 tysięcy sztuk - tłumaczy.

- W kwietniu i maju próbowaliśmy przeprowadzić kolejne kontrole - dodaje Brandysiewicz. - Na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego. Kontrola nie doszła do skutku ze względu na zmiany we władzach spółki. Planowana jest kolejna kontrola w najbliższej przyszłości - podkreśla.

Podczas ostatniej kontroli nie znaleziono uszkodzonych pojemników ani żadnych wycieków. Woda w rzece Czarnej wizualnie również nie była zanieczyszczona.

Burmistrz apeluje ws. odpadów

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan zaapelowała do wszystkich służb o możliwie jak najszybszą interwencję. Jak informują władze Wołomina, firma ma legalne pozwolenie na prowadzenie zbiórki odpadów wydane przez władze powiatu, dlatego przeprowadzono tam dziś kontrolę poselską. Jednak według dokumentów kontrolnych to, co firma przetrzymuje, jest niezgodne z zawartym zakresem ani nie spełnia żadnych norm

Sprawa porzucanych odpadów ma zostać poruszona na specjalnym posiedzeniu Komisji Środowiska Sejmiku Mazowsza.

To już czwarte po Duczkach, Starych Grabiach i Leśniakowiźnie miejsce składowania wykryte w ciągu miesiąca.

Czytaj też: Tysiące ton niebezpiecznych substancji na terenie firmy w Wołominie