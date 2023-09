Warszawiacy nie ogrzeją domów węglem. Zakaz wejdzie w październiku Adrian Pieczka 09.09.2023 16:48 Od pierwszego października mieszkańcy Warszawy nie będą już mogli ogrzewać swoich domów węglem. Wkrótce zacznie obowiązywać zakaz zgodny z ustawą antysmogową dla Mazowsza. Dotknie on przede wszystkim osoby posiadające piece bezklasowe. W stolicy zostało ich ponad cztery tysiące do wymiany.

W Warszawie w tym sezonie koniec z ogrzewaniem domów węglem (autor: samorzad.gov.pl)

W Warszawie w tym sezonie zakończy się ogrzewanie domów węglem. 1 października wejdzie w życie zakaz zgodnie z uchwałą antysmogową dla Mazowsza. Mieszkańcy stolicy nie będą mogli wykorzystywać go w swoich źródłach ogrzewania.

Dyrektorka i koordynatorka do spraw Zielonej Warszawy Magdalena Młochowska przypomina, że dotknie to osoby posiadające piece bezklasowe, które i tak powinny zostać wymienione do końca zeszłego roku.

— Osoby, które posiadają słynne „kopciuchy” najczęściej spalają węgiel. Zakaz, który wchodzi pierwszego października, wzmacnia to co my już robimy. Jeszcze bardziej, kolejny raz, daje nam podstawę do mandatowania, ale tak naprawdę „kopciuch” już był do tego podstawą — mówi Młochowska.

Wymiana pieców w stolicy

Warszawa przedłużyła dofinansowania w wysokości 70 proc. do wymiany pieców. Zainteresowanie jednak spadło względem ubiegłych lat.

Jak podkreśla Młochowska, pojawia się obawa, że posiadacze „kopciuchów” nie wymieniają ich, licząc na dodatki węglowe.

— Zakładam, że przy zakazie węgla, który będzie obowiązywał w Warszawie, analogicznie jak Kraków w zeszłym roku, najpewniej byśmy już dodatków węglowych nie wypłacali — podkreśla.

W Warszawie zostało do wymiany jeszcze ponad cztery tysiące pieców bezklasowych. Pozostałe powiaty, wokół Warszawy, zakaz palenia węglem obejmie w 2028 roku.

