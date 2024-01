Co z zapowiadanymi kontrolami w Lesie Kabackim? Właściciele wciąż wychodzą tam z psami Mikołaj Cichocki 27.01.2024 11:15 Mimo zapowiadanych trzy lata temu większych kontroli w Lesie Kabackim, cały czas występuje problem osób wychodzących tam na spacery z psami. Zakaz wstępu dla psów na teren lasu obowiązuje od 2017 roku. Mieszkańcy Ursynowa zwracają uwagę, że problem cały czas występuje.

Na miejscu ze spacerującymi i właścicielami psów rozmawiał reporter Radia dla Ciebie, Mikołaj Cichocki.

- Ustawa o lasach zobowiązuje wszystkich do przestrzegania zakazu o wyprowadzaniu psów luzem - tłumaczy Bartosz Popczyński z Lasów Miejskich w Warszawie. - Inna jest sytuacja z rezerwatem, także w przypadku Lasu Kabackiego. Do rezerwatu nie można w ogóle wprowadzać psów. Nie ważne czy mały czy duży, na smyczy czy bez, nie można w ogóle wchodzić z psem do lasu - podkreśla.

- Jest wiele powodów, dla których ten zapis został wprowadzony - dodaje Popczyński. - To kwestia odchodów, kwestia odgłosów szczekania, kwestia zapachów pozostawianych przez psy. Te zakazy nie służą temu, żeby nam uprzykrzać życie, tylko temu, żeby zwierzętom, które tutaj cały rok przebywają i walczą o przetrwanie, żeby im ułatwić to życie - wyjaśnia.

Zapytaliśmy ursynowską policję o to, czy zapowiadane kontrole faktycznie zostały zwiększone. Czekamy na odpowiedź.

