Warszawa bez planu ewakuacji miasta. „Potrzebna jest pilna zmiana systemowa” Przemysław Paczkowski 26.01.2024 19:49 Warszawa bez planu ewakuacji miasta i - jak twierdzą jej władze - bez możliwości jego stworzenia. Stolica tłumaczy, że nie ma przepisów na szczeblu centralnym, które by to umożliwiały. Jak powiedział nam poseł partii Razem Adrian Zandberg, potrzebna jest pilna zmiana systemowa, z czym zgadza się również szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Warszawa (autor: pixabay)

Warszawa nie ma planu ewakuacji miasta. Stolica tłumaczy, że taki dokument nie został sporządzony, bo nie ma przepisów na szczeblu centralnym, które by to umożliwiały - wynika z odpowiedzi na pytanie demografa Ariela Drabińskiego. Potrzebna jest pilna zmiana ustawowa - skomentował poseł partii Razem Adrian Zandberg.

- Rozmawialiśmy w tej sprawie między innymi z premierem Kosiniakiem-Kamyszem i jesteśmy tutaj zgodni, że jest potrzebna, i to dosyć pilnie, zmiana ustawowa, która w twardy sposób nałoży obowiązki na samorządy. Mam nadzieję, że Sejm w ciągu najbliższych miesięcy się tym zajmie, bo sprawa jest pilna i nie ma na co czekać - powiedział.

O konkretną ustawę, która nakładałaby obowiązek wskazania schronów i planu ewakuacji na samorządy zabiegają posłowie partii Razem.

- Duże miasta powinny mieć plan ewakuacji - dodał Zandberg. - To jest podstawa odporności w przypadku dużych kryzysów. Społeczna odporność jest to rzecz niezmiernie ważna, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o to, żeby w maksymalnie możliwy sposób zabezpieczyć ludność cywilną w przypadku konfliktów. My mamy w Polsce z tym duży problem - wskazał.





Według m. st. Warszawy jeśli doszłoby teraz do ewakuacji, to byłaby realizowana w oparciu o „samoewakuację” oraz na podstawie doraźnych decyzji zespołu zarządzania kryzysowego.

Czytaj też: Przejście przez tory do rezerwatu Olszynka Grochowska. Wiemy, kiedy otwarcie