Przejście przez tory do rezerwatu Olszynka Grochowska. Wiemy, kiedy otwarcie Adam Abramiuk 26.01.2024 07:22 Przejście przez tory do rezerwatu Olszynka Grochowska będzie otwarte wiosną – dowiedzieli się nasi reporterzy. Połączenie zostało już utworzone, jednak cały czas jest zastawione barierką. – Będzie uruchomione po podłączeniu zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym – mówi rzecznik PKP PLK.

Przejście do rezerwatu Olszynka Grochowska (autor: Michalski dla Pragi/FB)

Na wiosnę ma zostać otwarte przejście przez tory do rezerwatu Olszynka Grochowska w Warszawie.

– Przejście przez tory będzie uruchomione po podłączeniu zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i uzyskaniu zgód administracyjnych – mówi rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski.

O stworzenie przejścia apelowali okoliczni mieszkańcy i stowarzyszenia organizujące obchody rocznicowe Bitwy pod Olszynką Grochowską. Dotychczas przez tory musieli przechodzić nielegalnie.

Jak zauważyła inicjatywa obywatelska „Przejście olszynki”, ten szlak to zwyczajowy ciąg komunikacyjny istniejący od co najmniej kilku dekad. Choć formalnie przejścia przez tory już nie istnieją, mieszkańcy tłumnie z nich korzystają. Niestety regularnie dochodzi w tym miejscu do wypadków.

Budowa przejścia kosztuje blisko 6 mln zł.

Przejścia kolejowe na Grochowie

Jak wspominają starsi mieszkańcy Grochowa, jeszcze w latach 60. i 70. XX wieku przy przejściu całodobowo w małej budce dyżurował dróżnik, który otwierał szlaban.

Później budkę dróżnika zlikwidowano i pozostały tylko płyty między torami umożliwiające szybkie i wygodne przejście przez tory lub przejazd rowerem albo wózkiem. Około roku 2015 te płyty zostały zlikwidowane.

Przejście przez rezerwat

Mieszkańcy Grochowa przez tory dostają się do rezerwatu Olszynka Grochowska, a mieszkańcy Rembertowa (os. Wygoda) skracają sobie drogę do ulicy Szaserów w drodze do pracy, szkół, po zakupy, a także do komunikacji miejskiej.

Dzięki bogatszej ofercie transportu publicznego dla bardzo wielu wygodzian to najszybszy sposób dotarcia do innych dzielnic Warszawy. Niestety, na przestrzeni ostatnich lat doszło w tym miejscu do bardzo wielu wypadków, w tym również śmiertelnych.

Czytaj też: Jest pomysł na nieużywaną poczekalnię na Olszynce Grochowskiej. Co po remoncie?