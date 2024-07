Przejścia przy stacji PKP Powiśle krytykowane przez pieszych. „Nie jest bezpiecznie” Adrian Pieczka 29.07.2024 22:21 Do końca ubiegłorocznych wakacji miało poprawić się bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych obok stacji PKP Powiśle w Warszawie. Pasy zostały rozdzielone azylami, jednak zamiast fizycznego odgrodzenia, namalowano je na jezdni. Mieszkańcy wciąż nie czują się bezpiecznie. — Często nic nie widać — usłyszał nasz reporter. Rzecznik ZDM przekazał nam, że przejścia nie zostały skończone, a prace wstrzymała przebudowa wiaduktów mostu Poniatowskiego.

2 Przejścia dla pieszych przy stacji PKP Powiśle w Warszawie (autor: RDC)

Przejścia przy stacji PKP Powiśle w Warszawie są krytykowane przez pieszych. Do końca ubiegłorocznych wakacji miało poprawić się bezpieczeństwo na „zebrach” przy alei 3 Maja.

W związku z negatywną oceną podczas audytu bezpieczeństwa, pasy zostały rozdzielone azylami. Jednak zamiast fizycznego odgrodzenia, namalowano je na jezdni, a to nie przyniosło oczekiwanego efektu.

— Moim zdaniem dalej samochody wjeżdżają, jak chcą, więc ciężko pieszym przejść — powiedziała jedna pieszych. — Jestem tutaj codziennie i nic się nie poprawiło. Ja nie wiem, czy nie jest gorzej — dodała druga.

Jak poinformował RDC rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski, przejścia nie zostały skończone, a prace wstrzymała przebudowa wiaduktów mostu Poniatowskiego.

— Teraz wykonawca remontu przeniósł się bliżej Wisły i warto by było zmianę na przejściach dokończyć. Zrobimy to najszybciej, jak to będzie możliwe. Trzeba pamiętać, że część tego układu drogowego cały czas funkcjonuje w ramach czasowej organizacji ruchu związanej z pracami na wysokości Solca i z innymi zasadami obowiązującymi w Alei 3 Maja — powiedział Dybalski.

Drogowcy rozmawiają z Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym, żeby zlecić jak najszybszy montaż azyli.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/DJ