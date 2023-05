Wczoraj „porządkowane”, dzisiaj do usunięcia. Kontrowersyjne „dzieło sztuki” znika z Ursynowa Przemysław Paczkowski 26.05.2023 15:24 Po tygodniach dyskusji na temat sterty gruzu złożonej w parku Cichociemnych decyzją prezydenta Rafała Trzaskowskiego lapidarium zostanie uprzątnięte. Nasz reporter Przemysław Paczkowski zapytał włodarza stolicy, kto odpowie za chybioną instalację artystyczną.

6 Lapidarium znika z Ursynowa (autor: RDC)

Kontrowersyjne lapidarium znika z parku na Ursynowie. Decyzję te potwierdził zarówno zastępca rzeczniczka ratusza Jakub Leduchowski, jak i sam prezydent miasta.

– Pan prezydent położył kres tej instalacji i zlecił usunięcie lapidarium. Teraz trzeba spokojnie zastanowić się nad projektem parku, bo to właśnie w nim znalazł się pomysł utworzenia lapidarium – mówi Leduchowski.

Sam prezydent zaś potwierdził, że w parku na Ursynowie nie będzie już lapidarium.

– Wsłuchuję się głosy warszawianek i warszawianek. Olbrzymia większość tych głosów, która do mnie docierała, twierdziła, że to miejsce trzeba po prostu uporządkować i że nie jest potrzebne budowanie tam lapidarium, więc się do tego przychylam – powiedział.

Najpierw poprawiane, teraz usuwane

W czwartek 25 maja otrzymaliśmy informację, że przy parku Cichociemnych w Warszawie pracują koparki i przekładają stertę gruzu. O sprawę zapytaliśmy Zarząd Zieleni. Wówczas rzeczniczka Karolina Kwiecień-Łukaszewska przekazała, że lapidarium jest „poprawiane”.

– W tym momencie Lapidarium jest trochę uporządkowane. Wykonawca przystąpił do prac w celu usunięcia mniejszego gruzu i uporządkowania całego terenu wokół Lapidarium – wyjaśnia.

To jednak nie wszystko, zmieniała się bowiem koncepcja i ułożenie betonowych płyt.

– Płyty zostaną ponownie ułożone może w nieco zmienionej formie. Pojawi się też nowa tablica informacyjna o tym, czym jest to miejsce. Miejmy więc nadzieję, że w nowym układzie i po uporządkowaniu całego terenu Lapidarium przypadnie do gustu mieszkańcom Ursynowa – dodaje Kwiecień-Łukaszewska.

W ubiegłym tygodniu ratusz, odnosząc się do głosów postulujących usunięcie betonowych płyt, przekazał, że lapidarium nie zostanie usunięte. Dziś rano na miejscu pojawiła się koparka. Okazało się, że miasto postanowiło „poprawić dzieło sztuki”.

Zarząd Zieleni przestrzegał mieszkańców przed usuwaniem lapidarium na własną rękę. Każdy przypadek jego niszczenia zostanie traktowany jako wandalizm i będzie zgłaszany służbom.

Lapidarium na Ursynowie – po co?

Lapidarium pojawiło się w Parku Cichociemnych w Warszawie kilka tygodni temu. Zarząd Zieleni złożył stertę z betonowych płyt, obok ustawił tabliczkę informującą, że to forma ulicznej sztuki przedstawiającej historię budowy dzielnicy.

Zdaniem mieszkańców to jednak zwykły gruz i chcą jego usunięcia. Na to nie godzi się Zarząd Zieleni. Od początku nie chciał pozbyć się „lapidarium”, oznajmiając, że jest to forma ulicznej sztuki przedstawiającej materiały i sposób budowy Ursynowa. Po stanowczej krytyce mieszkańców powstała petycja w sprawie usunięcia „sztuki”.

W ubiegłym tygodniu zaś radni w ramach protestu zrzucili stertę gruzu przed urzędem dzielnicy. Mówili, że inicjatywa ta to symbol epoki nieudanych inwestycji władz dzielnicy.

Z definicji „lapidarium” to miejsce przechowywania i prezentowania okazów kamieni naturalnych i kamiennych fragmentów elementów architektonicznych oraz inskrypcji epigraficznych, rzeźb, nagrobków, pomników, pochodzących z zabytkowych budowli.

