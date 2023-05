Policjant z KSP uratował noworodka. „Ten dźwięk zapamiętam na całe życie” RDC 25.05.2023 14:52 Policjant z KSP uratował życie jedenastodniowego noworodka. Funkcjonariusz, jadąc do pracy, zauważył na drodze „niepokojącą sytuację” – na środku drogi stał samochód na światłach awaryjnych. Choć na początku sprawa wydawała się błaha, szybko okazało się, że sytuacja jest bardzo poważna, a u dziecka doszło do niedrożności dróg oddechowych.

Policjant bohater uratował noworodka (autor: Samochody Ratownicze)

Samochód na środku drogi na światłach awaryjnych zwrócił uwagę pochodzącego z Sokołowa Podlaskiego policjanta, który jechał do pracy do Warszawy. Funkcjonariusz zaniepokojony postanowił zorientować się w sytuacji. Okazało się, że w aucie jest 11-dniowy noworodek, u którego doszło do niedrożności dróg oddechowych.

Policjant natychmiast przystąpił do akcji ratunkowej, która na szczęście skutkowała przywróceniem czynności życiowych małego pacjenta.

– Dźwięk, który wtedy usłyszałem, zapamiętam na całe swoje życie – tak policjant skomentował odgłos nabieranego przez noworodka powietrza.

Pracujący na co dzień w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji Tomasz pochodzi z Sokołowa Podlaskiego.

Posiada tytuł Ratownika z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i to dzięki wiedzy zdobytej podczas kursu w mgnieniu oka ocenił sytuacje oraz bez wahania podjął decyzję, jakie dziania należy wprowadzić w życie. Jest również strażakiem OSP KSRG Jabłonna Lacka oraz OSP KSRG Stara Miłosna.

Czytaj też: Po telefonie od oszusta chciała jechać do banku. Taksówkarz zawiózł seniorkę na policję