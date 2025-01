Trudne warunki na drogach Mazowsza. Zderzenie w Błoniu, pieszy potrącony w Warszawie Adrian Pieczka 03.01.2025 09:24 Zderzenie dwóch osobówek i tira w Błoniu w powiecie warszawskim zachodnim. Jedna osoba trafiła do szpitala. Na drogach Mazowsza panują trudne warunki - po intensywnych opadach śniegu może zalegać błoto pośniegowe.

Jedna osoba w szpitalu po wypadku na drodze wojewódzkiej 579 w miejscowości Błonie w powiecie warszawskim zachodnim. Jak relacjonuje Damian Dolniak z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zderzyły się dwie osobówki i tir.

- Kobieta z urazem barku została zabrana do szpitala. Na miejscu pracowały trzy zastępy z JRG Błonie, jeden zastęp policji oraz Zespół Ratownictwa. Nasze działania polegały na udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanej i zabezpieczeniu miejsca zderzenia - mówi.



Na miejscu pozostał patrol policji, który ustala okoliczności wypadku. Pas drogi wojewódzkiej 579 w kierunku Leszna jest zablokowany.

Potrącony pieszy we Włochach

Do wypadku doszło też w Warszawie. W szpitalu jest mężczyzna potrąceniu na ulicy Kleszczowej we Włochach.

- Ze wstępnych informacji wynika, że kierująca oplem potrąciła mężczyznę na przejściu dla pieszych. Poszkodowany trafił do szpitala - informuje Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.



Kierująca oplem kobieta była trzeźwa. Okoliczności wypadku ustala na miejscu policja.

Na ulice Warszawy wyjechały posypywarki. Zarząd Oczyszczania Miasta ogłosił akcję ALFA. 170 pojazdów o godz. 6:25 wyjechało na te ulice, którymi kursują autobusy miejskie. Działania obejmują 1500 km stołecznych dróg. Pozostałymi zajmują się m.in. urzędy dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Ślisko na drogach Mazowsza

To dlatego, że całe Mazowsze zostało objęte ostrzeżeniami pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed oblodzeniem. Na północy regionu zaczęły obowiązywać w czwartek o godzinie 17:00, natomiast na południu o godzinie 19:00. Alerty wydane zostały do godziny 10:00 w piątek.

„Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, temperatura minimalna przy gruncie od -5°C do -2°C” — czytamy w komunikacie IMGW. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi osiemdziesiąt procent.

Śnieg i silny wiatr

Trzeba uważać na gołoledź. Nad region cały czas napływa arktyczne powietrze. Synoptyk IMGW Michał Kowalczuk informuje, że zmiana powietrza będzie odpowiedzialna za opady śniegu.

— W ciągu najbliższych trzech dni będą to głównie opady śniegu na całym obszarze województwa. Natomiast tego śniegu nie będzie zbyt wiele. Przyrost pokrywy śnieżnej będzie wynosił w ciągu tych dni do około 1-3 cm maksymalnie — mówi Kowalczuk.

W najbliższe noce czekają nas minusowe temperatury.

— Do około -3, -4 stopni w ciągu tego nadchodzącego weekendu. Wiatr będzie jeszcze jutro umiarkowany i porywisty na północy regionu w porywach do około 65 km/h, natomiast będzie on powoli, ale sukcesywnie słabł — dodaje Kowalczuk.

Na początku przyszłego tygodnia czeka nas ocieplenie z temperaturami około 6-7 stopni Celsjusza i występującymi deszczami.

Śnieg niemal w całym kraju

W nocy z piątku na sobotę prognozowane są przelotne opady śniegu w całym kraju – poinformował synoptyk z IMGW Michał Kowalczuk. Pierwsze opady śniegu pojawią się już w czwartek na Pomorzu i w górach. Przyrost pokrywy śnieżnej może tam osiągnąć do 10 cm.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południowych i północno-zachodnich granicach kraju. Prognozowane są przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem na północy i na obszarach podgórskich. Na krańcach północnych mogą wystąpić burze. Przyrost pokrywy śnieżnej na Pomorzu może wzrosnąć do 5 cm, a na Przedgórzu Sudeckim do 10 cm.

Temperatura maksymalna od 3 st. C do 7 st. C na przeważającym obszarze kraju. W rejonach pogórskich Karpat nieco cieplej – nawet do 13 st. C. Ekspert ostrzegł, że spadek temperatury pod wieczór spowoduje oblodzenie mokrych dróg i chodników przez co może być ślisko. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich. W rejonach pogórskich Karpat porywy do 90 km/h, a na szczytach gór do 140 km/h. Wysoko w górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na Wybrzeżu mogą wystąpić burze. Na południu kraju przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm, w Karpatach do 10 cm.

Temperatura minimalna od minus 4 st. C do 0 st. C, nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam do minus 6 st. C. Na drogach w nocy nadal może być ślisko. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Na południowym wschodzie porywy wyniosą do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h, a wysoko w górach nawet do 90 km/h. Na szczytach górskich możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Prognozowane są przelotne opady śniegu na zachodzie i nad morzem. Lokalnie możliwe opady deszczu ze śniegiem i burze. Na północy przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm.

Temperatura maksymalna od minus 1 st. C do 2 st. C, na obszarach podgórskich może spaść do minus 3 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny z kierunków zachodnich. Na Wybrzeżu porywy do 75 km/h, a wysoko w górach do 100 km/h.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Prognozowane są przelotne opady śniegu w całym kraju. Największy przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach – do 10 cm.

Temperatura minimalna od 6 st. C na wschodzie do minus 3 st. C na pozostałym obszarze kraju. Najchłodniej w rejonach podgórskich, gdzie temperatura może spaść do minus 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, w porywach do 60 km/h. Nad morzem porywy do 80 km/h.

