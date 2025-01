Ratownicy medyczni zaatakowani przez 20 mężczyzn. Pojechali pomóc pobitemu Bartłomiej Sobczyk 12.01.2025 15:53 Ratownicy medyczni zaatakowani podczas akcji. Napadła na nich grupa 20 mężczyzn, gdy pojechali udzielić pomocy poszkodowanemu na imprezie urodzinowej w remizie w Żółwinie. Policja zatrzymała dwie najbardziej agresywne osoby, ale ratownicy zapowiadają zawiadomienie do prokuratury.

Pojechali pomóc pobitemu. Ratownicy medyczni zaatakowani przez grupę 20 mężczyzn (autor: Meditrans/FB)

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie zapowiada zawiadomienie do prokuratury po nocnym ataku grupy 20 mężczyzn na ratowników podczas akcji w Żołwinie.

- My jutro składamy doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa, dlatego że takie osoby muszą być przykładnie karane. Te wyroki mają być w najwyższym możliwym wymiarze kary, jaki przewiduje kodeks - do trzech lat pozbawienia wolności - mówi rzecznik Meditransu Piotr Owczarski.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Ratownicy z Warszawy zostali wysłani do pobitego na imprezie w remizie w miejscowości Żółwin przy ul. Nadarzyńskiej 25 pacjenta. Podczas udzielania pomocy, najpierw zaczął szturchać ich jeden z uczestników imprezy, ale szybko dołączyło do nich kilkunastu innych.

Mężczyźni byli również agresywni wobec wezwanych na miejsce policjantów. Ostatecznie policjanci zatrzymali dwie osoby.

