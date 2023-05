Lapidarium 2.0. przy urzędzie na Ursynowie. „Nie chcemy, by sterta gruzu była symbolem dzielnicy” Przemysław Paczkowski 19.05.2023 15:06 Lapidarium 2.0. pojawiło się dziś na warszawskim Ursynowie. Radni zrzucili stertę gruzu przed urzędem dzielnicy. To ich odpowiedź na nagłośnioną przez Radio dla Ciebie sprawę „instalacji artystycznej” z Parku Cichociemnych w Warszawie.

Lapidarium przed urzędem Ursynów (autor: Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa)

Ursynowscy radni zrzucili dziś przed urzędem dzielnicy stertę gruzu. To odpowiedź na lapidarium, które pojawiło się w Parku Cichociemnych w Warszawie. Zarząd Zieleni złożył stertę z betonowych płyt, obok ustawił tabliczkę informującą, że to forma ulicznej sztuki przedstawiającej historię budowy dzielnicy.

- Nasza instalacja to symbol epoki nieudanych inwestycji władz dzielnicy - mówi Maciej Antosiuk, radny dzielnicy z Klubu Projekt Ursynów. - To lapidarium symbolizuje tak naprawdę wszystkie niezrealizowane obietnice tej kadencji. Mieszkańcy mają dość właśnie takich niezrealizowanych obietnic. Chcą takiej infrastruktury, takich terenów zieleni, terenów rekreacji, które będą służyć wszystkim, a nie będą stertą gruzu. No i mamy nadzieję, że właśnie ta sterta gruzu, właśnie to lapidarium nie stanie się symbolem Ursynowa i uda nam się to odczarować - wyjaśnia.

Lapidarium zostało usunięte po happeningu.

Radni zaś razem z Inicjatywą Mieszkańców Ursynowa domagają się m.in. stworzenia Parku nad tunelem POW czy Pływalni na Zielonym Ursynowie.

Lapidarium w Parku Cichociemnych

Dzisiejsza akcja radnych to odpowiedź na lapidarium, które pojawiło się w Parku Cichociemnych w Warszawie. Zarząd Zieleni złożył stertę z betonowych płyt, obok ustawił tabliczkę informującą, że to forma ulicznej sztuki przedstawiającej historię budowy dzielnicy. Zdaniem mieszkańców to jednak zwykły gruz i chcą jego usunięcia. Na to nie godzi się Zarząd Zieleni. Od początku nie chciał pozbyć się „lapidarium”, oznajmiając, że jest to forma ulicznej sztuki przedstawiającej materiały i sposób budowy Ursynowa.

Po stanowczej krytyce mieszkańców powstała petycja w sprawie usunięcia „sztuki”.

Jak mówi radny Lewicy Marek Szolc, to właśnie głos mieszkańców powinien być w tym wypadku najważniejszy.

– Ludzie uważają, że wykonawcy nie chciało się usuwać kupy gruzu, która zaległa w tym miejscu, i przerobił te nieestetyczne śmieci na coś, co ma rzekomo budzić różne artystyczne refleksje – zauważa radny.

Mimo wszystko Zarząd Zieleni idzie w zaparte i mówi, że lapidarium nie zostanie zlikwidowane.

– Na ten moment nie przewidujemy takiej opcji. Lapidarium jest częścią parku, która od początku była w projekcie i założeniach prac, które wykonaliśmy w tym parku, więc lapidarium na pewno zostanie – twierdzi Karolina Kwiecień-Łukaszewska.

Zarząd Zieleni przestrzega również mieszkańców przed usuwaniem lapidarium na własną rękę. Każdy przypadek jego niszczenia zostanie traktowany jako wandalizm i będzie zgłaszany służbom.

Z definicji „lapidarium” to miejsce przechowywania i prezentowania okazów kamieni naturalnych i kamiennych fragmentów elementów architektonicznych oraz inskrypcji epigraficznych, rzeźb, nagrobków, pomników, pochodzących z zabytkowych budowli.

