Kolejarze wybudują dodatkowy peron na stacji Warszawa Gdańska RDC 05.08.2023 17:18 PKP PLK przekazało, że obiekt pozwoli na lepsze zarządzanie ruchem kolejowym w Warszawie na czas modernizacji linii średnicowej. Z dodatkowego peronu skorzystają osoby podróżujące pociągami dalekobieżnymi. Jak poinformowało PKP PLK, podpisano już umowę na realizację inwestycji.

Warszawa Gdańska (autor: PKP PLK S.A)

Dodatkowy, jednokrawędziowy peron nr 5 powstanie po północnej stronie stacji – od strony Żoliborza - ul. Indrzejczyka. Będzie miał minimum 200 metrów długości i 5 metrów szerokości. Pozwoli na obsługę pociągów dalekobieżnych zmierzających w kierunku m.in. Krakowa i Katowic.

- Stacja Warszawa Gdańska to ważny punkt na kolejowej mapie Warszawy, która pozwala na czas dużych inwestycji dojechać sprawnie pociągiem do stolicy. Wychodząc naprzeciw potrzebom podróżnych, dodatkowo poprawiamy funkcjonalność stacji, tak bardzo potrzebnej w czasie przebudowy linii średnicowej – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Prezes Zarządu PKP PLK podkreślił, że dodatkowy peron pozwoli na rozłożenie potoków podróżnych, a tym samym usprawni obsługę pasażerów oraz zwiększy przepustowość ruchu pociągów. - Analizowane są także inne rozwiązania, które zwiększą komfort korzystania ze stacji - dodał.

Peron będzie miał 0,76 m wysokości, dzięki czemu - jak podkreślają kolejarze - podróżni wygodnie wsiądą do pociągów. Będą na nim ławki, wiaty i system informacji pasażerskiej. Energooszczędne oświetlenie LED zapewni bezpieczne poruszanie się po peronach także po zmroku.

Zaplanowano dwa dojścia do nowego peronu

Od strony Żoliborza, od ulicy Indrzejczyka, blisko przejścia dla pieszych i wejścia do tunelu, wybudowane zostaną schody oraz pochylnia. Drugie dojście, również w postaci schodów i pochylni, będzie zapewnione od strony zachodniej kładki pieszej, która łączy perony z ul. Kłopot i ul. Felińskiego. Między nowym peronem a kładką powstanie chodnik. Wybudowany zostanie też drugi chodnik po południowej stronie stacji i połączy zachodnią kładkę z wejściem do tunelu prowadzącym do stacji metra przy budynku dworca.

- Wartość robót finansowanych przez PKP PLK to 12 mln zł. Zakończenie budowy nowego peronu zaplanowano do końca września, zaś budowy chodnika po południowej stronie stacji do końca października br. - przekazał rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski.

