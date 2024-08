Cztery osoby zatrzymane w sprawie kradzieży aut za ponad 100 tys. zł RDC 02.08.2024 22:16 Policjanci z grupy „Kobra” zatrzymali cztery osoby, zabezpieczyli dodgea durango, jeepa grand cherokee, tablice rejestracyjne, elementy karoserii, a także urządzenia i narzędzia służące do dokonywania kradzieży z włamaniem samochodów.

4 Policjanci z „Kobry” w akcji (autor: KRP VII)

Funkcjonariusze z grupy „Kobra” tym razem działali pod Olsztynkiem. Tam dzięki pozyskanym informacjom wpadli na trop mężczyzny, który miał dokonywać kradzieży z włamaniem do jeepów grand cherokee i dodgeów durango.

Joanna Węgrzyniak z południowopraskiej komendy policji poinformowała, że policjanci pozyskali informację o prawdopodobnym planowanym przekazaniu dodgea paserowi na jednej z posesji.

– Funkcjonariusze zadziałali i zatrzymali cztery osoby. Jedna z nich próbowała uciekać i ukryć się pomiędzy tujami – podała Węgrzyniak.

Okazało się, że poza przywiezionym właśnie dodgem na posesji jest jeszcze jeep grand cherokee.

– Wartość każdego z samochodów to około 100 tys. zł. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli tablice rejestracyjne, które widniały na autach, a pochodziły z zupełnie innych pojazdów. Były też elementy karoserii samochodów i narzędzia służące do kradzieży z włamaniem samochodów, m.in. zagłuszarka, wyciągarka do wkładek zamków i stacyjek, kluczyki – wyjaśniła Węgrzyniak.

Zarzuty ws. kradzieży aut

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów 32-latkowi, który odpowie za dwie kradzieże z włamaniem pojazdów dodgea wartego 110 tysięcy złotych i jeepa wartego 100 tysięcy.

Przestępstw tych podejrzany dopuścił się w warunkach recydywy. Do tego ciąży na nim odpowiedzialność za posłużenie się w dwóch przypadkach innymi niż przypisane do pojazdów tablicami rejestracyjnymi. Z kolei 31-latek usłyszał dwa zarzuty paserstwa pojazdów.

Obaj mężczyźni na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa- Wola zostali przez sąd tymczasowo aresztowani.

Pozostałe dwie osoby zostały przesłuchane w charakterze świadków.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola.

Źródło: PAP