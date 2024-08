Porozbijane butelki i śmieci na plaży w Józefowie. Miasto ma pomysł na porządek Adrian Pieczka 02.08.2024 06:22 Plażowicze przy Świdrze w Józefowie wskazują, że w czasie wakacji znajdują kawałki śmieci i porozbijane butelki, także w wodzie. Miejsce jest bardzo popularne do odpoczynku w czasie wakacji. Rzeczniczka Józefowa Krystyna Olesińska apeluje, aby mieszkańcy zgłaszali do nich informacje o problemie. — Możemy prowadzić działania informacyjne i ostrzegające mieszkańców — zaznacza. Miasto zapowiedziało, że postawi 10 tablic informacyjnych.

Szkło przy Świdrze w Józefowie (autor: RDC)

Plaża przy Świdrze w Józefowie jest bardzo popularnym miejscem do odpoczynku w czasie wakacji. Jednak jej użytkownicy wskazują, że znajdują tam kawałki śmieci i porozbijane butelki, także w wodzie.

— Staram się rozglądać pod nogami. Ciężko jest to zauważyć — usłyszał nasz reporter.

— Niestety mieszkańcy nie zgłaszają nam takich problemów — o co apeluje rzeczniczka Józefowa Krystyna Olesińska. — Dowiadujemy się o tym z Facebooka. Mamy uprzejmą prośbę, żeby mieszkańcy zgłaszali to do nas, bo mimo że to nie miasto zawiaduje rzeką Świder, to możemy ten fakt zgłosić odpowiednim instytucjom. Ze swojej strony jako reakcja na te doniesienia, możemy prowadzić działania informacyjne i ostrzegające mieszkańców — zaznacza.

Miasto zapowiedziało, że postawi 10 tablic informacyjnych, na których będzie widniał napis: „Szkło i śmieci zabieraj ze sobą. Nad Świdrem zostawiaj tylko ślady swoich stóp”.

