„Świdermajer” na przystankach w stolicy? Prezydent Otwocka: jestem gotowy do współpracy Cyryl Skiba 30.07.2024 21:43 Prezydent Otwocka Jarosław Margielski jest gotowy do współpracy z Warszawą w sprawie wiat przystankowych stylizowanych na „świdermajery”. Z propozycją ich postawienia w Wawrze na ulicy Patriotów wyszli wiceprzewodniczący rady Warszawy Sławomir Potapowicz i radny Paweł Lech. Miasto odpowiedziało jednak stanowczym „nie”. – Dzisiaj skieruje pismo do prezydenta Warszawy. Bezpłatnie udostępnimy projekty wiat przystankowych – zapowiedział Margielski w „Poranku RDC”.

Wiaty przystankowe w stylu „świdermajer” (autor: Jarosław Margielski – Prezydent Otwocka/FB)

Jarosław Margielski, prezydent Otwocka jest gotowy do współpracy z władzami stolicy w sprawie wiat przystankowych stylizowanych na „świdermajery”. Z pomysłem utworzenia ich w warszawskim Wawrze na ulicy Patriotów wyszli wiceprzewodniczący rady Warszawy Sławomir Potapowicz i radny Paweł Lech. Miasto nie wyraziło jednak zgody na ich utworzenie. Odpowiedziało wnioskującym w interpelacji radnym, że w stolicy obowiązują trzy konkretne rodzaje wiat i ewentualne dopuszczenie innego typu wymagałoby dodatkowych analiz.

Teraz, jak zapowiedział Margielski, skieruje do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego pismo oraz bezpłatnie udostępni prawa do wykorzystania projektów wiat.

POSŁUCHAJ PODCASTU | PREZYDENT OTWOCKA JAROSŁAW MARGIELSKI W PORANKU RDC

– Dzisiaj skieruję pismo do pana prezydenta Warszawy, do panów radnych, że my jako miasto chętnie nieodpłatnie udostępnimy prawa do tego projektu, gdyż te wzorce elementu architektury „świdermajer” nie powinny mieć granic administracyjnych. Powinniśmy realizować wszystko, co jest dobre, a jeszcze związane i podkreślające element tożsamości kulturowej danych miejsc, jak najbardziej stawiając na współpracę – mówił w „Poranku RDC”.

Podobne wiaty cieszą się już w Otwocku pozytywnym odbiorem mieszkańców.

– Bardzo wiele czasu poświęciliśmy, żeby wypracować finalną formę tych wiat. To było kilkanaście projektów, kilkanaście poprawek. Te wiaty powstały w oparciu właśnie o zasadę złotego podziału. Zostały bardzo dopracowane. Mają zielone galerie na dachach – dodał Margielski.

Drewniane wiaty przystankowe stylizowane na „świdermajery” zaczęto ustawiać w Otwocku od 2021 roku. Koszt jednej to 25 tys. zł.

Świdermajery to drewniane domy budowane na tzw. linii otwockiej. Przed wojną w wielu z nich były pensjonaty dla osób walczących z chorobami płuc. Budynki te charakteryzują się bogatą ornamentyką wokół okien i werandami, na których odpoczywali kuracjusze.

