Utrudnienia dla kierowców z Pruszkowa. Ruszył remont trasy na Warszawę

Rozpoczął się remont trzykilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 719. Prowadzi on od miejscowości Reguły na terenie gminy Michałowice do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Pruszkowie. Dla kierowców oznacza to wielkie utrudnienia w ruchu drogowym — to ważna trasa i ciąg Al. Jerozolimskich prowadzących do Warszawy. Na czas remontu droga została zwężona do jednego pasa ruchu w obydwu kierunkach. Roboty potrwają do listopada 2024 roku.