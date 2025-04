Pojazdy elektryczne na ścieżkach rowerowych. Radni apelują do policji RDC 24.04.2025 15:26 Policja powinna systematycznie działać w sprawie pojazdów elektrycznych przypominających rowery, które jeżdżą ścieżkami i chodnikami – o to zaapelowali na dzisiejszej sesji miasta stołeczni radni. Chodzi głównie o dostawców jedzenia i dostawców „na aplikację”. Wczoraj „drogówka” skontrolowała 52 pojazdy, z których cztery nie zostały dopuszczone do dalszego ruchu. Wystawiono też 19 mandatów.

9 Policyjne kontrole jednośladów z napędem elektrycznym (autor: KSP)

Na czwartkowej sesji Rady Warszawy radni przyjęli stanowisko w sprawie wystąpienia do stołecznej policji w sprawie elektrycznych rowerów poruszających się po chodnikach i drogach rowerowych. Chodzi m.in. o kierujących rowerami elektrycznymi, którzy łamią przepisy drogowe.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Inwestycji radny Piotr Wertenstein-Żuławski zaznaczył, że chodzi głównie o dostawców jedzenia i dostawców „na aplikację”.

– Skala tego problemu narasta. Mieszkańcy sygnalizują, że to jest tylko kwestią czasu, kiedy do jakiegoś niebezpiecznego zdarzenia dojdzie. Te pojazdy osiągają prędkość 50–60 km/h. Często są prowadzone przez osoby nieposiadające uprawnień do kierowania pojazdami – powiedział radny.

W stanowisku radni apelują o podjęcie przez stołeczną policję systematycznych działań, aby prewencyjnie przeciwdziałać takim przypadkom.

Policyjne kontrole na ścieżkach rowerowych

W środę stołeczna drogówka, a tydzień temu krakowska, przeprowadziły kontrolę wymierzoną w kierujących rowerami elektrycznymi, łamiącymi przepisy drogowe. Policjanci wyjaśnili, że chodzi o elektryczne pojazdy, które wyglądem przypominają rower, jednakże ze względu na specyfikację techniczną, nie mogą być uznawane za taki rodzaj pojazdów.

Kierowanie takim pojazdem stanowi wykroczenie, za które grzywna może wynieść do 1,5 tys. złotych.

Stołeczni policjanci skontrolowali 52 pojazdy, nałożyli na kierujących 19 mandatów. Cztery „rowery elektryczne” nie zostały dopuszczone do dalszego ruchu i nie posiadały one obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Podczas dwudniowej akcji krakowscy policjanci odnotowali 11 wykroczeń.

Źródło: PAP/RDC Autor: RDC /PA