Miał zaatakować kasjera tłuczkiem do mięsa. Co było powodem agresji 40-latka? Miłosz Kuter 23.04.2025 22:34 Zarzuty usiłowania rozboju, uszkodzenia mienia i gróźb karalnych usłyszał 40-latek, który miał zaatakować tłuczkiem do mięsa zakończonym tasakiem kasjera ze sklepu na warszawskich Bielanach. Dodatkowo mężczyzna miał wybić szybę w lokalu i grozić właścicielce. Powodem miał być niedziałający kod dostępu do popularnej platformy telewizji internetowej.

Miał zaatakować kasjera tłuczkiem do mięsa (autor: Policja)

Policjanci zatrzymali w Wielką Sobotę 40-letniego mężczyznę, który miał zaatakować kasjera za pomocą tłuczka do mięsa. Do zdarzenia doszło w lokalu przy ulicy Romaszewskiego na warszawskich Bielanach.

Mężczyzna zakupił kod dostępu do popularnej platformy telewizji internetowej umożliwiającej oglądanie filmów i seriali. Po powrocie do domu zorientował się, że kod nie działa. Wrócił do sklepu, domagając się zwrotu pieniędzy.

— Pracownik wyjaśnił mu obowiązującą procedurę reklamacyjną, co spotkało się z jego agresywną reakcją. Między pracownikiem sklepu a klientem doszło do awantury. W trakcie jej 40-latek wyjął tłuczek do mięsa zakończony z jednej strony tasakiem i zaatakował pracownika sklepu. Pracownik sklepu doznał obrażeń, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo — poinformowała Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

40-latek miał kierować również groźby karalne pod adresem właścicielki sklepu oraz miał wybić szybę tłuczkiem, powodując straty w wysokości około 1200 złotych.

Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu do 12 lat więzienia.

