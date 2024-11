Escola Varsovia zniknie z piłkarskiej mapy? Prezes akademii o braku porozumienia Miłosz Kuter 17.11.2024 16:37 Wyceny działek są do 30 milionów złotych. Żaden polski klub nie zdecydowałby się na taki zakup — mówił na antenie Polskiego Radia RDC prezes Escoli Varsovia Wiesław Wilczyński. Po tym, jak Polfa S.A nie zdecydowała się na przedłużenie dzierżawy, przyszłość klubu piłkarskiego stała się niepewna. Spółka postanowiła sprzedać działkę, na której znajduje się szkółka, wraz z wybudowanymi przez nią boiskami. Niestety, na wtorkowym spotkaniu nie udało się dojść do porozumienia.

Wiesław Wilczyński (autor: RDC)

Wciąż nie jest jasna przyszłość Escoli Varsovia, która od lat jest czołową akademią piłkarską w kraju, dostarczającą piłkarzy do młodzieżowych reprezentacji Polski oraz do dorosłej reprezentacji. Na wtorkowym spotkaniu z Polfą S.A. nie udało się dojść do porozumienia.

Jak informowaliśmy w październiku, do klubu wpłynęło pismo dotyczące nieprzedłużenia umowy dzierżawy na teren przy ulicy Fleminga. To de facto oznaczałoby koniec działalności dla szkółki, w której swoją przygodę z piłką nożną zaczynał m.in. reprezentant Polski Marcin Bułka.

Prezes Escoli Varsovi Wiesław Wilczyński mówił na antenie Polskiego Radia RDC, że „Polfa chce zarobić” na terenach, które na co dzień użytkuje Escola Varsovia.

— Jest założenie, aby oczywiście sprzedać to jak najlepiej i stąd wyceny są do 30 milionów złotych. Jaki klub kupi sobie grunt z boiskami, które nie należą do właściciela gruntu, bo boiska są nasze, my je wybudowaliśmy, za takie kwoty? Przecież to jest chore — stwierdził Wilczyński.

Wciąż nieuregulowana została kwestia terenów sportowych, które wykorzystywane były niegdyś przez przyzakładowe kluby piłkarskie.

Zdaniem prezesa Escoli Varsova, to wprowadza prawny chaos.

— Właściciel powinien to uregulować, czyli Ministerstwo Aktywów Państwowych i w końcu określić status tych nieruchomości wspólnie z samorządami. To powinny być nieruchomości nienaruszalne, określone w statusie służącym dla sportu — dodał.

Polfa S.A. jako właściciel gruntów deklarowała nam chęć osiągnięcia porozumienia.

W zeszłym tygodniu odbył się protest w obronie klubu pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Pojawili się trenerzy, rodzice oraz młodzi piłkarze.

Czytaj też: Polska przegrała z Portugalią 1:5 w meczu piłkarskiej Ligi Narodów