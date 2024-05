Budowa linii tramwajowej do Wilanowa. Zmiany u zbiegu ul. Sobieskiego z al. Sikorskiego RDC 29.05.2024 21:08 Zmiany u zbiegu ulicy Jana III Sobieskiego oraz alej Sikorskiego i Witosa. W nocy ze środy na czwartek, z 29 na 30 maja, budowniczowie tramwaju do Wilanowa na około dwa tygodnie przywrócą poprzednią czasową organizację ruchu. Jezdnia alei Witosa w stronę Siekierek będzie zamknięta. Kierowcy w obu kierunkach pojadą sąsiednią nitką.

Zmiany na budowie linii tramwajowej do Wilanowa (autor: UM Warszawa)

Zmiany na budowie linii tramwajowej do Wilanowa. U zbiegu Jana III Sobieskiego i al. Sikorskiego zostanie przywrócona poprzednia organizacja - czasowa organizacja ruchu.

Aleja Sikorskiego i aleja Witosa

Jezdnia alei Sikorskiego i alei Witosa prowadząca w stronę ulicy Czerniakowskiej i mostu Siekierkowskiego zostanie zamknięta pomiędzy stacją benzynową przy alei Sikorskiego a ulicą Idzikowskiego. Na tym fragmencie kierowcy będą jeździli wspólnie drugą nitką drogi.

Od strony Ursynowa będzie można skręcić w obu kierunkach w ulicę Jana III Sobieskiego lub pojechać prosto. Dodatkowo, przed skrzyżowaniem z ulicą Jana III Sobieskiego, urządzona zostanie zawrotka. Zachowana zostanie także możliwość wjazdu na stację paliw. Ruch wróci na osobne jezdnie przed skrzyżowaniem z ulicą Idzikowskiego.

Od strony Wisły dla kierowców dostępne będą dwa pasy do jazdy prosto (także na skrzyżowaniu).

Na ulicy Jana III Sobieskiego organizacja ruchu nie zmieni się. Utrzymana zostanie możliwość skrętu w prawo z obu kierunków.

Wjazd i wyjazd na ulicę Przy Bernardyńskiej Wodzie będzie zapewniony od alei Witosa.

Zmiany dla pieszych i pasażerów

Zamknięte zostanie przejście dla pieszych przez ulicę Jana III Sobieksiego po południowej stronie skrzyżowania. Pozostałe zebry będą otwarte. Przystanki autobusowe będą przy czynnej jezdni alej Sikorskiego i Witosa: w obu w kierunkach za skrzyżowaniem z Jana III Sobieskiego.

Tramwaj do Wilanowa

Wykonawca odpowiedzialny za budowę tramwaju do Wilanowa – firma Budimex – obiecuje, że tramwaje z pasażerami do Wilanowa dojadą z początkiem roku szkolnego. Tramwaj na Stegny ruszy kilka miesięcy później.

Po zakończeniu budowy skróci się czas przejazdu mieszkańców Wilanowa do centrum. Przejazd tramwajem z tej dzielnicy do stacji metra centrum wyniesie około 25 minut. Trasa do Wilanowa będzie miała dwie odnogi: wzdłuż ulicy Gagarina i wzdłuż ulicy św. Bonifacego.

