Będzie nowa droga z Bielan do Izabelina i Starych Babic

Będzie nowa droga z Warszawy do Izabelina i Starych Babic. Samorządy porozumiały się w sprawie nowej inwestycji. Dzięki temu poprawi się dojazd do stolicy i Puszczy Kampinoskiej od strony Bielan. Planowany odcinek trasy ma 4,6 km.

1 Nowa droga na Mazowszu (autor: Bartosz Buk/UM Warszawa)

Gminy Warszawa, Izabelin i Stare Babice podpisały w poniedziałek 19 lutego porozumienie w sprawie budowy ciągu dróg od planowanego węzła na trasie S7.

Realizacja inwestycji usprawni wjazd do Warszawy od strony zachodniej i lepszy dojazd do Puszczy Kampinoskiej.

Droga zapewni również połączenie z węzłem Janickiego na trasie S7.

Jak mówi wójt gminy Izabelin, w tej chwili łączy ich jedna, bardzo wąska droga, na której trudno rozwijać komunikację publiczną.

– Główne założenie jest takie, żeby transport publiczny miał priorytet, a więc, aby autobus mógł szybko dojechać do metra. Być może będzie to buspas na nowej drodze, a być może zamknięcie starej drogi dla transportu prywatnego i zostawienie tam tylko dojazdu do posesji i właśnie autobusu. Bardzo chcielibyśmy, żeby też zmieściła się tam ścieżka rowerowa – mówi Dorota Zmarzlak.

Prezydent Warszawy podkreślił zaś, że dużo inwestycji, które są realizowane w gminach ościennych, służy samej stolicy.

– Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy gmin Izabelin i Starych Babic będą mogli szybciej dojechać do Warszawy poprzez połączenie z trasą S7. Z kolei warszawiacy będą się mogli szybciej z miast, żeby na przykład pojechać do Kampinosu – mówi Rafał Trzaskowski.

Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę koncepcji drogi. Będzie on miał za zadanie opracowanie wielowariantowej koncepcji przebiegu trasy i zagospodarowania pasa drogowego. Celem tych prac będzie między innymi wskazanie, w jakim kierunku prowadzić ruch autobusowy, rowerowy. Przesądzi to o docelowym kształcie nowej drogi.

Planowany odcinek trasy będzie miał 4,6 km długości.

Trzy gminy, jedna droga

Na pokrycie kosztów wykonania zadania gminy łącznie przewidziały kwotę 1 mln 700 tys. zł. Izabelin i Stare Babice przeznaczą na ten cel po 500 tys. zł a Warszawa 700 tys. zł.

Ostateczna wartość umowy określona zostanie w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy.

Przyszła droga będzie miała swój początek od skrzyżowania z ul. Szymanowskiego/Jana Kazimierza na terenie gminy Izabelin i będzie przebiegać (drogą 22-9 KDL) przez obszar gminy Stare Babice przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne.

Następnie poprowadzi dalej przez obszar Izabelina – sołectwo Mościska (droga KZ; zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) i łączyć się będzie z planowaną po stronie miasta stołecznego Warszawy projektowaną ul. Nowojanickiego w dzielnicy Bielany.

Źródło: RDC Autor: RDC /PA