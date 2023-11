W tym roku bez przebudowy Romaszewskiego w Warszawie. „Nie będzie to prosta wymiana asfaltu” Adam Abramiuk 07.11.2023 22:21 W tym roku nie ma szans na remont ulicy Romaszewskiego na Bielanach. Droga jak informuje Zarząd Dróg Miejskich wymaga dużej przebudowy, a ta spowoduje zmianę w organizacji ruchu. Aktualnie ulica jest dziurawa, popękana, a odwodnienie jest pełne opadłych liści. W sprawie jej pilnej przebudowy wielokrotnie apelowali dzielnicowi radni i mieszkańcy.

W tym roku bez przebudowy Romaszewskiego w Warszawie. „Nie będzie to prosta wymiana asfaltu” (autor: Krystian Głuch/X)

Remont na szybko nie wystarcza, droga wymaga dużej, szeroko zakrojonej przebudowy. Zarząd Dróg Miejskich odpowiedział w sprawie ulicy Romaszewskiego na Bielanach. O pilną przebudowę wielokrotnie apelowali dzielnicowi radni i mieszkańcy. Prace były planowane już w 2017 roku, jednak nic się nie wydarzyło.

– Być może będzie na to szansa w przyszłym roku - mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski – Przygotowujemy listę ulic, które chcielibyśmy wyremontować w przyszłym roku. Oczywiście zakres zależy od środków, jakie na ten cel otrzymamy. Ulica Romaszewskiego również jest brana pod uwagę, choć warto pamiętać, że już pierwsze przymiarki do jej remontu zakładały zmiany w organizacji ruchu. Nie jest to więc prosta wymiana asfaltu, a raczej większa inwestycja.

Przy ul. Romaszewskiego funkcjonuje szkoła podstawowa. Już trzy raz placówka angażowała tzw. „Stopka” przy przejściu dla pieszych, żeby zapewnić bezpieczeństwo uczniom.

Czytaj też: Łącznika między szkołą a salą gimnastyczną nie będzie? Przeciwny konserwator zabytków