Utrudnienia na Bielanach. Zamknięta ul. Nocznickiego i wprowadzone objazdy RDC 24.07.2023 06:18 Dziś rozpoczyna się naprawa nawierzchni ulicy Nocznickiego. Nowy asfalt pojawi się na odcinku od ulicy Wólczyńskiej do Kaliszówka, gdzie wcześniej budowany był kolektor Lindego-Bis. Pierwszy odcinek drogi został zamknięty dla samochodów w nocy z niedzieli na poniedziałek. Początek prac o godzinie 7:00. Objazd wyznaczono ulicą Sokratesa.

3 Prace drogowe na ulicy Nocznickiego na Młocinach (autor: UD Bielany)

Zaawansowanie prac związanych z budową kolektora Lindego-Bis na ulicy Nocznickiego pozwala rozpocząć naprawę nawierzchni tej drogi.

Prac podjęli się wspólnie warszawscy wodociągowcy i drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich. Ulica, na odcinku od ulicy Wólczyńskiej do Kaliszówka, zyska nowy asfalt – dodatkowo wzmocniony siatką. Roboty potrwają tydzień – od poniedziałkowego poranka, 24 lipca, do nocy z niedzieli na poniedziałek, z 30 na 31 lipca.

Trasa kanału Lindego-Bis będzie przebiegała przez Bielany w rejonie ul. Brązowniczej oraz w ciągu ulic: Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego do ul. Marymonckiej, gdzie zostanie on włączony do istniejącego kolektora Burakowskiego. Jego zadaniem będzie przejęcie części ścieków i wód opadowych spływających z Bemowa i Bielan, a tym samym odciążenie kanalizacji istniejącej na tym terenie. Uruchomienie nowego kolektora pozwoli ograniczyć podtopienia powstające podczas bardzo intensywnych opadów deszczu. Wszystkie prace przy budowie kolektora Lindego-Bis zakończą się w ostatnim kwartale 2023 roku.

Pierwszy etap prac

Remont ul. Nocznickiego został podzielony na dwa etapy, żeby umożliwić dojazd mieszkańcom do okolicznych budynków. Pierwszy odcinek drogi zostanie zamknięty dla samochodów w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 23 na 24 lipca, a prace rozpoczną się o godzinie 7:00. Przez około cztery dni Nocznickiego będzie całkowicie nieprzejezdna – od ulicy Wólczyńskiej do wjazdu do budynku przy ul. Nocznickiego 27. Na pozostałym odcinku, na wszystkich wyjazdach na Nocznickiego, obowiązywać będzie nakaz skrętu w kierunku ulicy Kasprowicza i alei Wittek. Wyjątek zostanie dopuszczony dla dojazdu do Nocznickiego 27 – aby się tam dostać, kierowcy będą mogli skręcić w lewo z ulicy Lekkiej.

Drugi etap

Początek drugiego etapu remontu zaplanowano na piątek, 28 lipca. Nocznickiego zostanie zamknięta od ulicy Rokokowej (bez skrzyżowania) do Kaliszówka (bez skrzyżowania). Dojazd do budynków przy ulicy Nocznickiego 29 będzie możliwy od ulicy Wólczyńskiej. Na ulicy Cienkiej od strony Sokratesa zostanie ustawiony znak informujący o braku przejazdu do Nocznickiego.

W nocy z niedzieli na poniedziałek, z 30 na 31 lipca, na Nocznickiego wróci ruch dwukierunkowy.

Objazdy na Bielanach

Utrudnienia będzie można ominąć ulicami Wólczyńską, Sokratesa i Kasprowicza. Na dojeździe do ronda w sąsiedztwie Węzła Komunikacyjnego Młociny zostanie dodana możliwość skrętu w lewo z Nocznickiego w Kasprowicza i wykonania tzw. nawrotki na wyznaczony objazd.

Tramwajarze w akcji

Zamknięcie ulicy Nocznickiego wykorzystają tramwajarze, którzy remontują po sąsiedzku torowisko na ulicy Wólczyńskiej. W czasie prac drogowców wymienią szyny na przejeździe przez ulicę Nocznickiego.

Warto pamiętać również o tramwajarzach pracujących na ulicy Wólczyńskiej przy Aspekt i wynikających z tych prac objazdach. Zgodnie z zapowiedziami, od początku sierpnia rozpoczną oni remont przejazdu na ulicy Sokratesa. Wówczas objazd poprowadzi nową ulicą Nocznickiego.

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu spowodowanych remontami i inwestycjami można znaleźć na stronach: infoulice.um.warszawa.pl oraz facebook.com/infoulice. Komunikaty dotyczące tras pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego dostępne są na stronie: wtp.waw.pl. Dodatkowo na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa i w aplikacji 19115 można zamówić bezpłatną usługę powiadomienia o planowanych utrudnieniach w ruchu i zmianach w komunikacji.

