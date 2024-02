Będą światła na jednym z najbardziej niebezpiecznych przejść w Warszawie RDC 03.02.2024 16:37 Sygnalizacja świetlna pojawi się na jednym z najbardziej niebezpiecznych przejść w Warszawie – to ul. gen. Maczka w rejonie ul. Niedzielskiego. Nowe światła w tym miejscu to efekt przeprowadzonego przez Zarząd Dróg Miejskich audytu bezpieczeństwa, w którym obie zebry dostały zaledwie dwa punkty w sześciostopniowej skali.

Będzie sygnalizacja świetlna na przejściu przez gen. Maczka (autor: ZDM Warszawa)

Poprawi się bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych przez ul. gen Maczka na wysokości ul. Niedzielskiego. Zostanie tam zamontowana sygnalizacja świetlna.

– To miejsce, w którym jest spore natężenie ruchu samochodowego, to prosty odcinek ulicy Maczka poza skrzyżowaniem, a więc kierowcy mogą się tam rozpędzać. Fakt, że na każdej jezdni są dwa pasy ruchu w tym samym kierunku rodzi niebezpieczeństwo wyprzedzania przed zebrą – mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.

Do tego zbliżających się do przejścia pieszych zasłaniają ekrany dźwiękochłonne. By przejść na drugą stronę, trzeba dwukrotnie przekroczyć jezdnię.

Choć ruch pieszych nie jest w tym miejscu duży, to po jednej stronie znajdują się ogródki działkowe, a po drugiej – osiedla mieszkaniowe. Oba przejścia zlokalizowane są na długim i prostym odcinku ul. gen. Maczka.

Bezpieczeństwo pieszych w tym miejscu analizowano w ramach audytu nieosygnalizowanych przejść w Warszawie. W obu przypadkach oceniono je na dwa w sześciopunktowej skali (od zera do pięciu). Audytorzy podkreślili, że duże ryzyko dla pieszych wiąże się m.in. z nadmierną prędkością samochodów poruszających się ul. gen. Maczka mimo ograniczenia do 50 km/h.

Co się zmieni na Maczka?

W ramach tej inwestycji oprócz budowy sygnalizacji świetlnej zlikwidowane zostaną przejścia dla pieszych przez drogę rowerową, która prowadzi wzdłuż północnej jezdni. W projekcie organizacji ruchu zapisano, by wykonać rezerwę pod wyznaczenie w przyszłości przejazdu rowerowego przez ul. gen. Maczka w rejonie ul. Niedzielskiego „Żywiciela”.

To jednak nie wszystko. – Elementem prac będzie też modernizacja sąsiedniej sygnalizacji na skrzyżowaniu Maczka i Rudnickiego. Nowe światła będą oczywiście działały w koordynacji właśnie z tym skrzyżowaniem – dodaje Dybalski.

Nowa sygnalizacja świetlna będzie wyposażona w czujniki wykrywające pieszych i ma zacząć działać latem.

Przetarg potrwa do 16 lutego.

Nowe rondo w okolicy

Na granicy Bemowa i Bielan wprowadzonych zostanie więcej zmian. Oprócz budowy sygnalizacji świetlnej jeszcze w tym roku ZDM chce u zbiegu ul. Powązkowskiej i Obrońców Tobruku wybudować rondo.

Na razie jest ono na etapie projektowania. Zadanie będzie wykonane na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Aktualnie ustalane są linie podziałowe nowych działek.

Pieniądze na realizację tej inwestycji przekazała Rada Warszawy na sesji budżetowej w grudniu 2023 r. Planowane zmiany wpisują się w szerszy schemat dla tego rejonu.

Obecnie bemowski urząd dzielnicy prowadzi budowę dwóch rond. Na skrzyżowaniach ul. Obrońców Tobruku i Piastów Śląskich oraz Piastów Śląskich, Osmańczyka i Krasnodębskiego. ZDM zaś jeszcze w zeszłym roku wybudował rondo u zbiegu ul. Kochanowskiego i Rudnickiego na Bielanach.

Czytaj też: Chwalili się autobusem, ten nie przyjechał. Co z linią 349?