Od środy utrudnienia na Woli. Zamknięta będzie ulica Wawrzyszewska RDC 22.08.2023 21:07 Warszawscy drogowcy wymienią nawierzchnię jezdni u zbiegu ulicy Wawrzyszewskiej i św. Stanisława. Od środy, 23 sierpnia, przez dwie doby ulice będą nieprzejezdne. Objazd wyznaczono ulicą Ostroroga i Obozową – poinformował stołeczny ratusz.

Wymiana nawierzchni na Wawrzyszewskiej (autor: InfoUlice Warszawa)

W środę, 23 sierpnia, o godzinie 6 drogowcy rozpoczną wymianę nawierzchni ulicy Wawrzyszewskiej u zbiegu ze św. Stanisława. Prace obejmą odcinek od przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem do wyjazdu z pętli autobusowej.

Ulica Wawrzyszewska będzie zamknięta dla ruchu. Obowiązywać ma zakaz parkowania.

„Zamknięty będzie wlot ulicy św. Stanisława na Wawrzyszewską oraz zlokalizowany vis-a-vis niej wjazd” – przekazał ratusz.

Do ul. Obozowej będzie można dojechać ulicą Ostroroga. Prace potrwają do czwartku, 24 sierpnia, do północy.

