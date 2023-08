Przegubowce w Ursusie nie tylko do końca wakacji. Dlugie autobusy na linii 177 Przemysław Paczkowski 22.08.2023 08:16 Przegubowce w Ursusie na stałe. Mieszkańcy dzielnicy dopięli swego - linia 177 będzie już zawsze obsługiwana przez długie 18-metrowe autobusy. Do tej pory miała to być zmiana tylko na wakacje. Dodatkowo ostatnie kursy każdego dnia zostaną wydłużone do ulicy Posag 7 Panien.

Przegubowce w Ursusie nie tylko do końca wakacji. Dlugie autobusy na linii 177 (autor: RDC)

18-metrowe autobusy zostaną w Ursusie na stałe, a nie tylko do końca wakacji. Linia 177 będzie obsługiwana przez przegubowce.

- Zmiany dotyczą tylko dni powszednich - mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert. - W dni wolne od pracy na tej linii będą jeździły autobusy nieco krótsze, czyli 12-metrowe - wskazuje.





Ze zmian skorzystają lokatorzy trzech osiedli: Niedźwiadek, Gołąbki i Szamoty.

- To w sumie kilkadziesiąt tysięcy zadowolonych mieszkańców - mówi Krzysztof Daukszewicz ze stowarzyszenia Bezpieczny i Zielony Ursus. - Dwa razy więcej przestrzeni dla pasażerów jest ważne, bo w ciągu ostatnich trzech lat w okolicy Posagu zostało oddanych do użytku bardzo wiele nowych bloków. Sporo mieszkańców dojeżdża do metra. To, że w tygodniu będą autobusy przegubowe, jest super. Dobrze to wróży na przyszłość - wskazuje.

Linia 177 kursuje na trasie Ursus Niedźwiadek - Osiedle Górczewska.

