Ciepło z metra ogrzeje miasto. Pierwsza pompa ciepła będzie na Bemowie

Nagrzane powietrze z metra zasili sieć ciepłowniczą w Warszawie. Dzięki temu ma się też zmniejszyć emisja CO2 i poprawić jakość powietrza w mieście. Pierwsze pompy ciepła pojawią się na jednej ze stacji podziemnej kolei na Bemowie. Ma to się stać w ciągu kilku tygodni.

Metro Bemowo (autor: Maciej Czerski/Metro Warszawskie)

Warszawa już wkrótce zacznie wykorzystywać ciepło z metra, chodzi o nagrzane powietrze, które będzie mogło zasilić sieć ciepłowniczą w stolicy.

Po wielomiesięcznych analizach udało się wytypować stację linii M2 Bemowo na miejsce pilotażowego wdrożenia instalacji do odzyskiwania ciepła z metra i wtłoczenia go do miejskiej sieci. Zyskają na tym również mieszkańcy stolicy – takie rozwiązanie zmniejszy emisję CO2 i będzie miało pozytywny wpływ na jakość powietrza.

W najbliższych tygodniach rozpoczną się przygotowania do instalacji pomp ciepła na wybranej stacji metra na Bemowie. Po zakończeniu tych prac możliwe będzie przesłanie odzyskanego ciepła do warszawskiej sieci ciepłowniczej.

Technologia i metoda odzysku ciepła z infrastruktury metra pozwoli dodatkowo na zmniejszenie temperatury na peronach – nawet o 4 stopnie C.

W następnej kolejności wybrane zostaną nowe lokalizacje, czyli stacje metra, na których rozpoczną się przygotowania do instalacji i uruchomienia kolejnych instalacji odzyskowych.

Równolegle w Biurze Infrastruktury trwają prace nad modelem energetycznym dla Warszawy do roku 2050. Koncentruje się on na poszukiwaniu alternatywnych w stosunku do paliw kopalnianych źródeł ogrzewania warszawskich mieszkań.

Projekt odzysku ciepła z tuneli warszawskiego metra powstał w ramach III edycji Konkursu Innowacyjności w Veolii Energii Warszawa w 2021 roku.

Ciepło odzyskiwane ze ścieków, serwerowni zakładów przemysłowych czy właśnie z tuneli metra od początku było brane pod uwagę jako kierunek zmian, które może przynieść konkretne korzyści mieszkańcom Warszawy.

