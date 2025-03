Krystyna przebije się pod Lazurową. Utrudnienia w ruchu na Bemowie [MAPY] RDC 07.03.2025 22:14 Zamknięty fragment ulicy Lazurowej pomiędzy Doroszewskiego a Górczewską w Warszawie. Ma to związek z budową fragmentu drugiej linii metra na Bemowie. W weekend tarcza TMB Krystyna wydrąży tunel. Kierowcy i pojazdy WTP pojadą objazdami.

Druga z tarcz drąży tunel pod Lazurową (autor: M J Czerski/UM Warszawa)

W weekend, 8-9 marca, tarcza Krystyna drążąca tunel metra, przebije się pod jezdnią do przyszłej stacji Lazurowa. Objazdy dla kierowców oraz autobusów WTP zostaną wprowadzone w piątek, 7 marca, od godziny 23:00 i obowiązywać będą do poniedziałkowego poranka, czyli 10 marca, do godz. 4:00. Zamknięcie ruchu pozwoli ochronić wszystkie instalacje podziemne w trakcie przebijania się tarczy do wnętrza stacji.

Kierowcy nie przejadą ulicą Lazurową – pomiędzy Doroszewskiego a Górczewską w kierunku ronda. Jadący od Człuchowskiej będą musieli skręcić w prawo w Doroszewskiego. Z kolei z Doroszewskiego nie będzie wyjazdu na Lazurową.

Objazd został wytyczony ulicami: Człuchowską, Powstańców Śląskich i Górczewską. Ruch na nitce w stronę Człuchowskiej będzie odbywał się bez zmian.

Tak, jak poprzednio, wygrodzony będzie fragment chodnika i drogi dla rowerów, które są przyległe do zamkniętej jezdni, pomiędzy Doroszewskiego a wjazdem do stacji benzynowej. Przejście i przejazd będą możliwe drugą stroną ulicy Lazurowej. Znaki pokierują do zebr w rejonie ulicy Szobera i Górczewskiej.

Autobusy WTP na objazdach

Autobusy linii: 105, 122, 189, 190, 220, 249 i N45 zmienią trasy i ominą zamknięty odcinek ulicy Lazurowej. I tak, autobusy 105 w stronę pętli Osiedle Górczewska i 220 w kierunku Nowego Bemowa skręcą w Człuchowską, następnie w Powstańców Śląskich i Górczewską. Autobusy linii 189 w kierunku Osiedle Górczewska pojadą prosto Powstańców Śląskich do Górczewskiej i pętli. Podobnie 190 i 249 – do pętli dojadą bezpośrednio ulicą Górczewską – bez odcinka tras na Powstańców Śląskich, Człuchowskiej i Lazurowej. Z kolei autobusy linii 122 nie będą dojeżdżały do pętli Osiedle Górczewska: z ulicy Człuchowskiej pojadą w lewo w Lazurową do ronda na skrzyżowaniu z Połczyńską. Tam zawrócą, aby pojechać ponownie w kierunku Gwiaździstej.

Nocne N45 skończą trasę na pętli Osiedle Górczewska, czyli nie dojadą do skrzyżowania ulicy Lazurowej z Połczyńską.

Bemowski odcinek linii M2

Na Bemowie powstaje ostatni fragment drugiej linii metra w Warszawie. Do użytku zostaną oddane trzy stacje: C3 „Lazurowa” w rejonie skrzyżowania ulic Górczewskiej i Lazurowej, C2 „Chrzanów” przy skrzyżowaniu ulic Rayskiego i Szeligowskiej i C1 „Karolin” wraz z torami odstawczymi w okolicach skrzyżowania ulic Połczyńskiej i Sochaczewskiej.

Za stacją C1 powstaną podziemne tory dojazdowe do budowanej Stacji Techniczno-Postojowej „Karolin”. Powstała infrastruktura zapewni możliwość kompleksowej obsługi taboru przeznaczonego do przewozu pasażerów na drugiej linii metra. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia wybudowane będą dwie wentylatornie.

Trzeci etap budowy odcinka zachodniego jest częścią projektu „Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap IV”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027. Dla projektu o wartości 3 000 830 693,00 PLN przyznano dofinansowanie unijne w wysokości 1 125 000 000,00 PLN.

