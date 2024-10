Szeligowska na Bemowie zamknięta co najmniej do środy Miłosz Kuter 28.10.2024 19:18 Ulica Szeligowska na warszawskim Bemowie pozostanie zamknięta co najmniej do środy. W miniony weekend droga została podmyta podczas drążenia tunelu II linii metra na Chrzanowie. – W związku z ruchami gruntu musimy sprawdzić wszystkie instalacje znajdujące się w ziemi – informuje rzecznik wykonawcy inwestycji Bartosz Sawicki.

Awaria na Bemowie (autor: UD Bemowo)

Co najmniej do środy ulica Szeligowska na Bemowie będzie zamknięta. Wszystko przez awarię, do której doszło w nocy z piątku na sobotę – w pobliżu jezdni zapadł się grunt po tym, jak droga została podmyta z powodu wycieku wody.

Stało się to podczas drążenia tunelu II linii metra na budowie stacji Chrzanów. Uszkodzona została część jezdni i chodnika.

– W związku z ruchami gruntu musimy sprawdzić wszystkie instalacje znajdujące się w ziemi. Pracuje ciężki sprzęt, który wpompowuje taką specjalną zawiesinę betonową w grunt, tak żeby ten grunt odpowiednio zagęścić – mówi rzecznik wykonawcy inwestycji, firmy Gullermark Bartosz Sawicki.

Prace naprawcze na ulicy będą prowadzone przy wsparciu miejskich służb. Na razie nie wiadomo, czy awaria wpłynie na termin ukończenia prac przy stacji metra.

